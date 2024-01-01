Атаки Росії на Україну тривають протягом 1 січня
Вдень у понеділок, 1 січня, Росія не припиняє атакувати Україну.
За повідомленнями управління Національної поліції Харківщини, внаслідок обстрілів у Куп'янському районі у цей день занинув чоловік. Про двох загиблих повідомляє влада Донеччини - у Торецькій та Очеретинській громадах.
Глава Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін також повідомив про загиблу жінку внаслідок обстрілу житлового будинку у Велетенському. Ще одна жінка від цього обстрілу постраждала, її вдалось врятувати. Ще про одного постраждалого влада Херсонщини повідомляє після обстрілів 1 січня Бериславського району.
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ППО надвечір працює у Київській та Сумській областях
По цілях у Київській та Сумській областях станом на 16-ту годину 1 січня працюють Сили протиповітряної оборони.
"У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях", - ідеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації пообіді 1 січня. У Сумській ОВА у цей же час повідомляють про два збиті над областю "шахеди".
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Як повідомлялось, у ніч проти 1 січня Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів.