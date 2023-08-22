Російська Федерація

Атаки дронів на Москву й Підмосков'я

Олександра Іванова

2 год. тому 2 год. тому

З травня 2023 року в Москві та області регулярно фіксують прильоти БПЛА. Влада РФ звинувачує Київ, а Україна не квапиться коментувати. Де сталися атаки і якої шкоди вони завдали, дивіться у фотогалереї DW.