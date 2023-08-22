Атаки дронів на Москву й Підмосков'я

Російська ФедераціяАтаки дронів на Москву й Підмосков'яОлександра Іванова2 год. тому2 год. томуЗ травня 2023 року в Москві та області регулярно фіксують прильоти БПЛА. Влада РФ звинувачує Київ, а Україна не квапиться коментувати. Де сталися атаки і якої шкоди вони завдали, дивіться у фотогалереї DW.https://p.dw.com/p/4VSXgРекламаДивіться також: Дрони на війні: як технології змінюють хід битвTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video