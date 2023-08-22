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Російська Федерація

Атаки дронів на Москву й Підмосков'я

Олександра Іванова
2 год. тому

З травня 2023 року в Москві та області регулярно фіксують прильоти БПЛА. Влада РФ звинувачує Київ, а Україна не квапиться коментувати. Де сталися атаки і якої шкоди вони завдали, дивіться у фотогалереї DW.

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