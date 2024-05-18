На Полтавщині "шахеди" пошкодили енергетичну інфраструктуру

РФ у ніч 18 травня атакувала Україну 13-ма дронами Shahed-131/136, які усі було збито, заявивли в Повітряних силах ЗСУ. Втім, через атаку все ж пошкоджено енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини.

Російська Федерація у ніч на суботу, 18 травня, атакувала Україну 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136, про що йдеться у повідомленні командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Уночі 18 травня 2024 року окупанти атакували 13-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України збито усі 13 "шахедів" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

В той же час голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін повідомив про пошкодження енергетичної інфраструктури регіону внаслідок атаки дронів.

"Росіяни продовжують атакувати Полтавщину. Вночі ворожі БпЛА пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Обійшлося без постраждалих", - зазначив він у Telegram у суботу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю агенції AFP, опублікованому в суботу, заявив, що потреби України у системах протиповітряної оборони (ППО) закриті лише на чверть. Крім того, за його словами, Україні необхідні 120-130 сучасних бойових літаків, щоб подолати перевагу Росії в повітрі.