Атака дронів по Одещині: загинула жінка, 13 людей поранено

РФ у ніч на 9 листопада атакувала дронами Одещину, внаслідок чого одна людина загинула, а ще 13 - були поранені. Загалом минулої ночі Росія випустила по Україні 51 БпЛА, з яких збили 32, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Російська армія в ніч на суботу, 9 листопада, атакувала Одесу та Одеський район ударними безпілотниками, внаслідок чого одна людина загинула, а ще 13 осіб були поранені. Серед поранених - двоє дітей 2020 та 2008 років народження.

"В Одесі вибито вікна у трьох корпусах житлових багатоповерхівок. Внаслідок ворожої атаки зруйновано приватний будинок з подальшим загорянням. Постраждала ціла родина: батько та 16-річний син перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, мати, на жаль, загинула", - повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер вранці суботи.

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За словами Кіпера, з 13 поранених вісьмох постраждалих було госпіталізовано, а іншим допомогу надано на місці. Крім цього, психологи ДСНС надали допомогу 25 особам, зокрема одній дитині.

Також голова ОВА додав, що внаслідок атаки на Одеський район було пошкоджено багатоповерхівки у двох житлових комплексах, приватні будинки, складські приміщення приватного підприємства та десятки приватних автівок. "Через падіння дрону в Авангарді на території одного з ЖК сталася масштабна пожежа: загорілися близько 15 автівок, пошкоджені житлові будинки. Постраждали п'ятеро осіб, серед них одна дитина", - повідомив Кіпер.

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Сили ППО під час нічної атаки збили 32 безпілотника РФ

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), загалом у ніч на 9 листопада Росія атакувала Україну 51-м ударним дроном типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу, а Одеська область стала епіцентр цього удару.

"Станом на 8:00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України", - йдеться у повідомленні Повітряних сил вранці у суботу.

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