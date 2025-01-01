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Атака РФ у новорічну ніч: ЗСУ знешкодили понад 100 дронів

Степан Смишляєв
1 січня 2025 р.

Російські війська уночі випустили по Україні 111 БпЛА. Українська ППО знешкодила 109 з них, у Києві уламки спричинили руйнування і жертви.

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Збиття російського дрона над Києвом (архівне фото)
Війська РФ випустили по Україні 111 БпЛА, українська ППО знешкодила 109Фото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

У ніч проти середи, 1 січня, російські війська випустили по Україні 111 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Напад відбивали українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 дронів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

46 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) через активну протидію Сил оборони. Ще два дрони повернули у Росію та Білорусь.

У Києві є загибла, пошкоджена будівля НБУ

У Печерському районі столиці через атаку дронів був частково зруйнований житловий будинок, поранення отримали щонайменше шестеро людей. Під час розбору завалів виявлено загиблу жінку. Рятувальна операція триває.

Крім того, через падіння уламків БпЛА почалася пожежа на даху одного з корпусів Національного банку України в Печерському районі, пошкоджено вікна на верхніх поверхах, повідомили в НБУ.

Пожежу швидко ліквідували, постраждалих немає. "Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін", - зазначили у Нацбанку.

Удари по Запоріжжю і Дніпропетровщині у новорічну ніч

Невдовзі після опівночі голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров повідомив про удар РФ по одному із населених пунктів області. Там зайнялося кілька приватних будинків, рятувальники врятували жінку. Федоров не уточнив з якої зброї була здійснена атака.

За його словами, загалом впродовж останньої доби росіяни завдали 227 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Своєю чергою голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері і вночі війська РФ атакували Нікопольщину із використанням реактивної системи залпового вогню "Град", артилерії і дрона-камікадзе.

Пошкоджені сім приватних будинків і шість господарських споруд. Понівечений медичний центр, зачепило газогін. Загиблих і постраждалих немає.

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