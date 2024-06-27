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Атака РФ: ППО України збила 5 з 6 ракет та всі 23 "шахеди"

Дмитро Шварц
27 червня 2024 р.

У командуванні Повітряних сил повідомили, що внаслідок роботи ППО були збиті усі запущені "шахеди", чотири крилаті ракети "Калібр", а також керована авіаційна ракета Х-59/Х-69. Не вдалося збити лише ракету "Кинджал".

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Російська ракета "Кинджал"
ППО України не змогли збити аеробалістичну ракету "Кинджал"Фото: Russian Defence Ministry/dpa/picture alliance

Війська РФ у ніч на четвер, 27 червня, вдарили по Україні шістьма ракетами та запустили 23 безпілотники типу Shahed-131/136.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), в результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей: усі запущені "шахеди", чотири крилаті ракети "Калібр", а також керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69.

Судячи із повідомлення Повітряних сил, протиповітряній обороні (ППО) не вдалося збити лише аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", яку РФ запустила із повітряного простору Тамбовської області.

Ппро пошкодження і географію ударів в повідомленні не йдеться. За даними ЗМІ, вибухи вночі було чути в Київській, Хмельницькій, Полтавській, Івано-Франківськй областях.

Нагадаємо, що Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ) разом з службою безпеки України (СБУ) в ніч на 21 червня атакували склад "шахедів" та супутню інфраструктуру в Краснодарському краї РФ. У ВМС ЗСУ повідомляють, що окрім самих "шахедів" під час атаки "знищили кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Shahed-136" (Герань-2) та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем."

Також повідомлялось про те, що 25 червня запала пожежа в районі мису Чауда в анексованому Росією Криму - у місці, де розташований військовий полігон армії РФ і звідки російські війська запускають дрони типу Shahed-136/131 по Україні.

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