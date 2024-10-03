Атака РФ на Харків: 10 постраждалих, включаючи дитину

Унаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці постраждали десять людей, серед них - трирічна дитина. Рятувальники продовжують розбір завалів, під якими можуть перебувати люди.

Увечері у середу, 2 жовтня, армія РФ завдала ударів по Харкову керованими авіаційними бомбами (КАБ). Одна з бомб влучила в житловий п'ятиповерховий будинок. Між третім і четвертим поверхами почалася пожежа.

Унаслідок атаки постраждали десять осіб, серед них - трирічна дитина. Екстрені служби зайняті гасінням пожежі та розбором завалів, під якими можуть перебувати люди, заявив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На російський удар по Харкову відреагував президент України Володимир Зеленський. Він опублікував кадри з місця подій у соцмережі Х. "Щоб такі російські удари припинилися, Україна повинна отримати необхідну і, головне, достатню підтримку з боку світу, з боку партнерів. Кожен лідер точно знає, що потрібно робити. Важливо бути рішучими", - написав Зеленський.

Окрім того, вранці у четвер, 3 жовтня, мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибухи, а згодом - про наслідки обстрілів передмістя. "Внаслідок останнього удару по передмістю, пошкоджені лінії високовольтних передач. Через це можуть бути перебої з електрикою у деяких районах Харкова", - написав він у Telegram.