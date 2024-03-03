Атака РФ 2 березня: в Одесі знайшли друге вбите немовля

На місці влучання російського дрону в багатоповерхівку в Одесі знайшли тіло ще однієї дитини. Вона загинула разом із мамою. Кількість загиблих сягнула десяти.

Під час розбору завалів в Одесі виявили тіло ще однієї дитини. Жінка, тіло якої деблокували сьогодні раніше, прикривала 8-місячне немовля в момент удару російського дрону по будинку. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Таким чином кількість жертв атаки 2 березня сягнула десяти.

Напередодні в уламках будинку виявили тіло іншої жінки з немовлям - це була Анна Гайдаржи з 4-місячним сином Тимофієм, живими залишилися батько та маленька донька. Також загинула трьох річна дитина. Розбір завалів триває.

Нагадаємо, що під час атаки в ніч на 2 березня один з російських дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована. В Одеській області 3 березня оголосили траур.