Атака РФ 2 березня: в Одесі знайшли друге вбите немовля

Атака РФ 2 березня: в Одесі знайшли друге вбите немовля3 березня 2024 р.
Під час розбору завалів в Одесі виявили тіло ще однієї дитини. Жінка, тіло якої деблокували сьогодні раніше, прикривала 8-місячне немовля в момент удару російського дрону по будинку. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Таким чином кількість жертв атаки 2 березня сягнула десяти.
Напередодні в уламках будинку виявили тіло іншої жінки з немовлям - це була Анна Гайдаржи з 4-місячним сином Тимофієм, живими залишилися батько та маленька донька. Також загинула трьох річна дитина. Розбір завалів триває.
Нагадаємо, що під час атаки в ніч на 2 березня один з російських дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована. В Одеській області 3 березня оголосили траур.