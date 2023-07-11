Атака на Україну: ППО збила понад 30 дронів і вертоліт

Російські війська вранці вівторка, 11 липня, знову атакували Київ "Шахедами", протиповітряна оборона знищила всі дрони, повідомив глава КМВА Сергій Попко.

"Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси Shahed", - зазначив Попко. За його словами, БпЛа були запущені з південного напрямку, ймовірно, з краснодарського краю РФ. Усі знищила українська ППО.

Водночас на Київщині внаслідок падіння уламків дрону в одному із населених пунктів області пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, повідомили в міністерстві внутрішніх справ України. За їхніми даними, виникло загоряння трав'яного настилу. Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, загалом Росія запустила 28 дронів Shahed-136/131, 26 з яких знищила українська ППО на півдні. Крім того, знищено один розвідувальний безпілотник типу Zala, п'ять розвідувальних дронів, три БПЛА "Ланцет" та вертоліт.