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Атака на Україну: ППО збила понад 30 дронів і вертоліт

Анастасія Шепелева
37 хв. тому

Росія атакувала вночі Київ та область баражуючими боєприпасами Shahed, усі дрони знищила протиповітряна оборона.

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Shahed-136
Shahed-136Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Російські війська вранці вівторка, 11 липня, знову атакували Київ "Шахедами", протиповітряна оборона  знищила всі дрони, повідомив глава КМВА Сергій Попко.

"Ворог вдруге цього місяця атакував Київ з повітря. Попередньо, як і на початку липня, противник застосував баражуючі боєприпаси Shahed", - зазначив Попко. За його словами, БпЛа були запущені з південного напрямку, ймовірно, з краснодарського краю РФ. Усі знищила українська ППО.

Водночас на Київщині внаслідок падіння уламків дрону в одному із населених пунктів області пошкоджено вікна та господарські споруди приватного домоволодіння, повідомили в міністерстві внутрішніх справ України. За їхніми даними, виникло загоряння трав'яного настилу. Інформація про постраждалих не надходила.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, загалом Росія запустила 28 дронів Shahed-136/131, 26 з яких знищила українська ППО на півдні. Крім того, знищено один розвідувальний безпілотник типу Zala, п'ять розвідувальних дронів, три БПЛА "Ланцет" та вертоліт.

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