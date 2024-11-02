Атака на Київ: після удару дронів горіла багатоповерхівка

Унаслідок падіння БпЛА сталася пожежа на 15 та 16 поверхах багатоповерхового житлового будинку у Святошинському районі столиці. Рятувальники проводять евакуацію мешканців.

Столиця України зазнала в ніч на суботу, 2 листопада, чергової масованої атаки російських дронів. Уламки одного з випущених росіянами БпЛА влучили у верхні поверхи багатоповерхового будинку Святошинського району Києва.

Як повідомила пресслужба Державної служди з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві, внаслідок інциденту сталося загоряння на площі 50 квадратних метрів та часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку. "Рятувальники здійснюють евакуацію мешканців будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Згодом пресслужба Київської міської військової адміністрації (КМВА) оприлюднила фотографії наслідків пожежі у Святошинському районі, на яких видно, що пожежу загасили.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва двоє осіб постраждали. "Наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок потрапляння уламків БПЛА. Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці", - написав він Telegram.

Також пресслужба КМВА повідомила про падіння уламків БпЛА в Солом'янському районі столиці. На оприлюднених світлинах видно пошкодження вікон і одного з житлових будинків. Крім того, істотних пошкоджень зазнали кілька припаркованих поруч автомобілів. Про постраждалих не повідомлялося.

Згодом було зафіксовано падіння уламків і в Дніпровському районі Києва. "Внаслідок чого у 9-поверховому житловому будинку на одному поверхів сталося загорання балкону на площі 2 м.кв", - повідомила пресслужба КМВА. Про постраждалих інформації не було.

На момент написання матеріалу атака дронів на столицю України тривала.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, лише впродовж жовтня війська РФ застосували понад 2000 дронів-камікадзе типу Shahed та невстановленого типу проти різних українських регіонів і міст.