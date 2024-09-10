Атака дронів: пошкоджено об'єкт інфраструктури на Черкащині

Росія запустила по Україні вночі 46 дронів та дві ракети. Силам ППО вдалося збити 38 БпЛА, три повернулися до агресора, ще три впали.

Російські війська в ніч на вівторок, 10 вересня, запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", протирадіолокаційну ракету Х-31П та 46 ударних БпЛА типу Shahed. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, балістикою атакували з окупованого Криму, Х-31П - з акваторії Чорного моря, дрони - з Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. Збити вдалося 38 ударних БпЛА, водночас три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один - у напрямку Росії, два - в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України, додали в ПС ЗСУ та припустили, що вони упали під впливом засобів РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Уражено об'єкт інфраструктури

На Черкащині зафіксували кілька влучань, повідомив глава ОВА Ігор Табурець. У Черкасах внаслідок атаки травмовані двоє людей, пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Сталося також займання сухої рослинності. На Уманщині пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт, додав Табурець. Крім того, через падіння уламків дронів у Черкаському районі загорілась лісова підстилка, пожежу вже ліквідували.

У Києві тривога тривала дві години, дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами, повідомив глава КМВА Сергій Попко. Проте, за його даними, усі БпЛА знищили, ніхто не постраждав.

На Київщині також внаслідок атаки БпЛА постраждалих немає. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури також не зафіксовані, повідомив глава ОВА Руслан Кравченко. "В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникла пожежа лісової підстилки. Крім того, в одному із населених пунктів пошкоджена господарська будівля", - додав він.

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