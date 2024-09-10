  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Атака дронів: пошкоджено об'єкт інфраструктури на Черкащині

Анастасія Шепелева
10 вересня 2024 р.

Росія запустила по Україні вночі 46 дронів та дві ракети. Силам ППО вдалося збити 38 БпЛА, три повернулися до агресора, ще три впали.

https://p.dw.com/p/4kRrS
Збиття "шахеда" над Києвом 7 вересня
Збиття "шахеда" над Києвом 7 вересняФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Російські війська в ніч на вівторок, 10 вересня, запустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", протирадіолокаційну ракету Х-31П та 46 ударних БпЛА типу Shahed. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, балістикою атакували з окупованого Криму, Х-31П - з акваторії Чорного моря, дрони - з Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. Збити вдалося 38 ударних БпЛА, водночас три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один - у напрямку Росії, два - в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України, додали в ПС ЗСУ та припустили, що вони упали під впливом засобів РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.

Уражено об'єкт інфраструктури

На Черкащині зафіксували кілька влучань, повідомив глава ОВА Ігор Табурець. У Черкасах внаслідок атаки травмовані двоє людей, пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Сталося також займання сухої рослинності. На Уманщині пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт, додав Табурець. Крім того, через падіння уламків дронів у Черкаському районі загорілась лісова підстилка, пожежу вже ліквідували.

У Києві тривога тривала дві години, дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами, повідомив глава КМВА Сергій Попко. Проте, за його даними, усі БпЛА знищили, ніхто не постраждав.

На Київщині також внаслідок атаки БпЛА постраждалих немає. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури також не зафіксовані, повідомив глава ОВА Руслан Кравченко. "В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникла пожежа лісової підстилки. Крім того, в одному із населених пунктів пошкоджена господарська будівля", - додав він.

Читайте також: Міноборони РФ заявило про збиття 144 дронів вночі

Полювання на цивільних: як дрони РФ тероризують Берислав