Атака дронів: у Смоленській області РФ спалахнула нафтобаза

За даними міноборони Росії, над низкою областей було знищено 68 дронів. А в Смоленській області безпілотник влучив по нафтобазі.

Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 68 українських безпілотників (БпЛА) літакового типу в ніч на вівторок, 31 грудня.

Стверджується, що 25 дронів збиті над територією Брянської області, 17 - над анексованим Кримом, 11 - над Краснодарським краєм, 10 - над Смоленською областю, два - над Тверською, по одному - над Ростовською та Курською.

Українські дрони атакували нафтобазу "Роснефті" в Ярцево

Губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив, що в Ярцевському районі уламки одного з БпЛА впали на території нафтобази. В результаті, за його словами, стався розлив палива і почалося займання паливно-мастильних матеріалів. На місці працюють рятувальники.

Як повідомив речник Української добровольчої армії - Південь Сергій Братчук, в Ярцево дрони атакували нафтобазу "Роснефті". "Результат - розлив пального та "яскрава" ніч. Жителі Смоленщини нарахували понад 10 вибухів. Наші безпілотники вже не вперше навідуються на цю нафтобазу. Попередня успішна атака сталася 24 квітня 2024 року", - написав він.