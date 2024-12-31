  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Атака дронів: у Смоленській області РФ спалахнула нафтобаза

Олександр Куницький
31 грудня 2024 р.

За даними міноборони Росії, над низкою областей було знищено 68 дронів. А в Смоленській області безпілотник влучив по нафтобазі.

https://p.dw.com/p/4ohOv
Пожежа на одній з російських нафтобаз після атаки українських БПЛА, лютий 2024
Пожежа на одній з російських нафтобаз після атаки українських безпілотників (фото з архіву)Фото: Handout/TELEGRAM/@gubernator_46/AFP

Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 68 українських безпілотників (БпЛА) літакового типу в ніч на вівторок, 31 грудня.

Стверджується, що 25 дронів збиті над територією Брянської області, 17 - над анексованим Кримом, 11 - над Краснодарським краєм, 10 - над Смоленською областю, два - над Тверською, по одному - над Ростовською та Курською.

Українські дрони атакували нафтобазу "Роснефті" в Ярцево

Губернатор Смоленської області Василь Анохін повідомив, що в Ярцевському районі уламки одного з БпЛА впали на території нафтобази. В результаті, за його словами, стався розлив палива і почалося займання паливно-мастильних матеріалів. На місці працюють рятувальники.

Як повідомив речник Української добровольчої армії - Південь Сергій Братчук, в Ярцево дрони атакували нафтобазу "Роснефті". "Результат - розлив пального та "яскрава" ніч. Жителі Смоленщини нарахували понад 10 вибухів. Наші безпілотники вже не вперше навідуються на цю нафтобазу. Попередня успішна атака сталася 24 квітня 2024 року", - написав він. 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ 28 серпня 2024

Під Ростовом після атаки дронів палає нафтобаза "Атлас"

Під Ростовом після атаки дронів палає нафтобаза "Атлас"

Понад сотня рятувальників з десятками одиниць техніки гасить на Ростовщині масштабну пожежу на нафтобазі "Атлас". Українські безпілотники вже атакували її у серпні.
Конфлікти29 листопада 2024 р.
Пожежа на нафтобазі в Росії (архівне фото)

Уразили "Стального коня": ССО підтвердили удар по нафтобазі біля Орла

Уразили "Стального коня": ССО підтвердили удар по нафтобазі біля Орла

Нафтобазу під російським Орлом атакували дрони ССО, повідомили у генштабі ЗСУ. Цей об'єкт забезпечує армію РФ і обслуговує роботу нафтопроводу "Дружба".
Конфлікти14 грудня 2024 р.
Наслідки удару України по нафтовому терміналу у Феодосії, 7 жовтня 2024 року

У Феодосії після удару по нафтобазі евакуювали понад 1000 осіб

У Феодосії після удару по нафтобазі евакуювали понад 1000 осіб

В окупованому Криму продовжують ліквідовувати пожежу на російському нафтовому терміналі після атаки українських дронів.
Конфлікти8 жовтня 2024 р.