Атака дронів на Київ: уламки впали у шести районах

Армія РФ в ніч на 7 листопада атакувала Київ ударними дронами, внаслідок чого постраждали дві людини. Падіння уламків зафіксували у шести районах столиці України.

Російська армія в ніч на четвер, 7 листопада, атакувала Київ ударними безпілотниками, внаслідок чого постраждали дві людини.

"Внаслідок атаки російських безпілотників по Києву у шести районах столиці зафіксовано падіння уламків", - повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА) у ранковому зведенні у четвер.

За даними військової адміністрації, у Голосіївському районі столиці через падіння уламків була пошкоджена квартира в житловому будинку - хоч обійшлося без пожежі, але одна людина була вимушена звернутися за медичною допомогою. Також у Голосіївському районі падіння уламків викликало пожежу на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 квадратних метрів. Унаслідок цього було пошкоджено чотири авто, додає КМВА.

Ще одна людина постраждала у Солом'янському району - там уламки впали на території підприємства, горіла складська будівля.

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У Печерському районі горів ресторан

За повідомленням КМВА, у Печерському районі столиці внаслідок падіння уламків сталася пожежа ресторану, який розташований на 33-му поверсі житлового будинку, а також частково зруйновані будівельні конструкції 34-го технічного поверху. Наразі пожежу ліквідовано, а потерпілих у цьому будинку немає, додала Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Також у Печерському районі уламки впали на території медичного центру та на нежитлову споруду. Про потерпілих не повідомляється.

У Подільському районі Києва через падіння уламків сталася пожежа у житловому будинку, у Оболонському районі - горіла покрівля шестиповерхової будівлі бізнес-центру, а у Дарницькому районі уламки упали на відкриту місцевість та на житловий будинок. У цих випадках обійшлося без потерпілих.

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