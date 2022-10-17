Атака дронів на Київ: у Шевченківському районі чотири вибухи

236-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 17 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 16 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події понеділка, 17 жовтня (час київський).

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Червоний Хрест досі не має доступу до українських полонених

Міжнародний комітет Червоного Хреста готовий відвідати всіх військовополонених на окупованих територіях України, але поки не отримав доступу до них, йдеться в заяві організації від 16 жовтня.

У ній сказано, що 11 співробітників МКЧХ, включаючи одного лікаря, готові відвідати всіх військовополонених в окупованій Росією Донецькій області, але досі не отримали на це дозволу. Червоний Хрест наголошує, що майже вісім місяців безуспішно вимагає забезпечити його представникам безперешкодний та постійний доступ у всі місця, де утримуються військовополонені, включаючи колонію в Оленівці. "Наша рішучість непохитна. Ми ніколи не перестанемо вимагати доступу до військовополонених, поки не зможемо побачити всіх їх не один раз, а багаторазово, де би вони не утримувалися", - сказано в заяві.

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Атака дронів на Київ: у житловому будинку вибух, під завалами люди

У результаті атаки російською армією Шевченківського району Києва дронами-камікадзе в житловому будинку стався вибух. Наразі з нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. "Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - повідомив мер міста Віталій Кличко.

++09.43++

У центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць. "Звертаюся до мешканців Києва: не виїжджайте у середмістя без гострої потреби", - закликав мер міста Віталій Кличко.

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Вночі армія РФ здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. "На щастя, своєї мети окупант не досяг: руйнувань та постраждалих немає", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++09.14++

НАТО починає навчання з ядерного стримування

Північноатлантичний альянс (НАТО) починає сьогодні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon.

B-52 Фото: Ben Birchall/PA/dpa/picture alliance

Вони проходитимуть над територіями Бельгії, Великобританії та акваторією Північного моря і триватимуть до 30 жовтня.

У навчаннях візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів. США направлять до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52.

В Альянсі наголосили, що навчання є регулярними і не пов'язані з будь-якими подіями в світі. Бойова зброя в них використовуватися не буде.

Читайте детальніше: НАТО починає навчання з ядерного стримування

++09.05++

Попри удари дронів-камікадзе по Шевченківському району Києва, всі потяги вирушають зі столиці та прибувають до неї за графіком, заявляє "Укрзалізниця". Вокзал відчинений для пасажирів з квитками, очікування на рейс можливе в укриттях, а посадка та висадка здійснюється через підземні переходи. Пасажири, які не можуть вчасно здійснити посадку, бо очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях, зможуть сісти на наступний за розкладом потяг того ж напрямку. "Ми знайдемо місця для кожного", - йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

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Вчора ввечері російська армія атакувала Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Протиповітряна оборона збила 11 таких безпілотників. У Миколаєві три дрони влучили в об'єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Попередньо, постраждалих немає.

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У Шевченківському районі Києва вже чотири вибухи

У Шевченківському районі Києва пролунали ще два вибухи. "Залишайтеся в укриттях!", - написав мер української столиці Віталій Кличко.

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Країни Балтії закликали створити спецтрибунал для Росії

Естонія, Латвія та Литва закликали Європейський Союз разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії.

Наслідки російської атаки на Ізюм (ілюстративне фото) Фото: Zohra Bensemra/REUTERS

На їхню думку, створення спецтрибуналу доповнило би роль Міжнародного кримінального суду.

"Тоді як МКС переслідуватиме осіб за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності, основною відповідальністю спеціального трибуналу стало би притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва РФ за злочин агресії", - йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн Балтії від 16 жовтня.

Читайте детальніше: Країни Балтії закликають створити спецтрибунал для Росії

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Мер Києва Віталій Кличко показав у соціальних мережах уламок одного з дронів-камікадзе, якими армія РФ атакувала вранці столицю України.

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Російська армія всю ніч атакувала Дніпропетровщину ракетами, системами залпового вогню "Град" і важкою артилерією. Перед світанком протиповітряна оборона знищила три крилаті ракети. Одна ракета вдарила по об'єкту енергетичної інфраструктури. "Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби", - повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нікопольський район області обстрілювали з "Градів" і важкої артилерії. "Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів", - написав Резніченко у Telegram. У Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали.

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Минулої доби війська РФ завдали два ракетні та 26 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Білопілля Сумської області, Слов'янськ, Павлівка та Новосілка Донецької, Марганець Дніпропетровської, Правдине та Білогірка Херсонської. "Ворог атакував Миколаїв 15 дронами-камікадзе, 11 з них наші захисники збили", - йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України.

Російська армія намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські військові минулої доби відбили атаки в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Авіація завдала понад 30 ударів, уразивши 25 районів зосередження озброєння та військової техніки РФ, а також шість позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 15 російських безпілотників. Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили два пункти управління росіян, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами.

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Атака дронів на Київ: ушкоджені кілька житлових будинків

В результаті атаки дронами Шевченківського району Києва ушкоджені кілька житлових будинків, у нежитловій будівлі виникла пожежа. "Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав мер міста Віталій Кличко.

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Ракетний удар по Сумщині: Є постраждалі

Армія РФ завдала ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури в Роменському районі Сумської області вранці. "Є постраждалі. Деталі згодом", - написав голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Атаку на Київ здійснили з дронів-камікадзе

Вибухи в Шевченківському районі Києва - наслідок атаки російської армії на українську столицю з дронів камікадзе. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Два вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва

Близько сьомої години ранку в Шевченківському районі Києва пролунало два вибухи.

"Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях", - написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.