Атака дронів: є влучання та потерпілі в Черкаській області

Росія атакувала Україну 15 безпілотниками, 11 з яких знищила ППО. Влучання зафіксували на Черкащині. Потерпілих з опіками госпіталізували.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

У ніч на середу, 12 липня, Росія атакувала Україну з північно-східного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131, повідомили зранку Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

"Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань "Центр" та "Схід"", - ідеться у повідомленні.

На Черкащині влучання та потерпілі

Влучання зафіксоване у Черкаській області - в один із об'єктів нежитлової інфраструктури. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, внаслідок удару виникла пожежа, яку вже ліквідували. Двоє людей зазнали поранень, їх госпіталізували з опіками.

Як повідомлялося раніше, протиповітряна оборона (ППО) виявила та знищила всі "шахеди" навколо Києва. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не надходило.