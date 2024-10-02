Атака дронів: є руйнування на Сумщині і Черкащині

Повітряним силам вдалось нейтралізувати 25 з 32 дронів, які Росія запустила вночі. Унаслідок удару знеструмлені три громади на Сумщині. Пошкоджена ЛЕП на Черкащині.

Росія атакувала Україну 32 ударними БпЛА типу Shahed в ніч на вівторок, 2 жовтня. Командування повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) повідомляє про 11 збитих дронів на території Кіровоградської, Одеської та Сумської областей. Ще чотири безпілотники, за даними відомства, повернулись на територію Росії. "Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється", - додають у ПС ЗСУ.

Наслідки атаки РФ у Черкаській та Сумській областях

У Черкаській обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомляють, що внаслідок збиття дрона у Черкаському районі пошкоджено лінію електропередач, а також кілька сусідніх будинків і надвірну споруду.

У Сумській області "шахед" влучив по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району. У Сумській ОВА зазначають, що внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.