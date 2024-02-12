Атака дронами РФ: цілили по енергетиці, ППО збила 14 БПЛА

Росіяни випустили по Україні ракету і 17 "шахедів", українська ППО знищила 14 дронів і ракету. Пошкоджена електропідстанція на Дніпропетровщині, без світла 40 тисяч людей.

У ніч на понеділок, 12 лютого, російські війська випустили по території України 17 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та керовану авіаційну ракету Х-59. Українська протиповітряна оборона (ППО) знищила ракету і 14 безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Повітряні цілі збивали над Хмельницькою, Вінницькою, Кіровоградською, Миколаївською, Дніпропетровською та Запорізькою областями.

Як додали у Силах оборони півдня України, зокрема, чотири БПЛА були збиті над Миколаївщиною, один - над Вінниччиною. Ракету і ще шість дронів збили над Дніпропетровщиною, повідомив голова місцевої обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На Дніпропетровщині знову блекаут

Голова ОВА додав, що через атаку дронів на одному з енергетичних об'єктів Дніпропетровщини виникла пожежа. Як уточнили в Національній енергетичній компанії "Укренерго", постраждало обладнання однієї з підстанцій.

Це призвело до знеструмлень в Павлоградському і Синельниківському районах Дніпропетровщини. В "Укренерго" кажуть, що вже заживили промислових споживачів, тривають роботи для повернення електроенергії населенню.

За словами Лисака, станом на ранок в Павлоградському районі без світла залишалися близько 29 тисяч абонентів. У місті Тернівка - 10 тисяч абонентів залишалися без води.

Про пожежу на інфраструктурному об'єкті через падіння уламків повідомили також і в Силах оборони півдня. Там не уточнили в якому саме регіоні це сталося, однак зауважили, що займання швидко загасили, люди не постраждали.

Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що після опівночі війська РФ здійснили обстріл села Слобожанське ракетами С-300. Минулося без постраждалих.

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У Молдові знайшли уламки російського дрона

Напередодні неподалік молдовського села Етулія, поблизу кордону з Україною, Прикордонна поліція Молдови виявила фрагменти БПЛА типу "Shahed", повідомляє видання NewsMaker.

Ймовірно, йдеться про дрон, збитий українською ППО під час атаки і Ізмаїльському районі Одещини в ніч з 9 на 10 лютого.

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