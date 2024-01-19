Атака дрона: у Брянській області Росії горить нафтобаза

За даними губернатора Брянщини, у регіоні внаслідок атаки безпілотника горить нафтобаза. Постраждалих немає.

Російська сторона заявляє про атаку українського дрона вранці 19 січня по об'єктам на території міста Клинці Брянської області.

Як повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз, горять резервуари в обвалуванні Клинцівської нафтобази, залучені 13 пожежних автоцистерн. За його твердженнями, український "безпілотний літальний апарат літакового типу був подавлений застобами радіоелектронної боротьби, однак при знищенні цілі сталося скидання боєприпасу на територію нафтобази". Постраждалих внаслідок атаки, за даними Богомаза, немає.

Атака по Санкт-Петербургу

Нагадаємо, напередодні нафтовий термінал був атакований у Санкт-Петербурзі. За даними джерел українських ЗМІ, ішлося про операцію Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України "із залученням сучасних українських засобів". Санкт-Петербург розташований приблизно за 850 км від найближчої ділянки українського кордону.

9 січня принаймні шість безпілотників атакували об'єкти в Орловській та Курській областях Росії, повідомляло міністерство оборони Росії. Тоді губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що "два безпілотники впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в обласному центрі". Російські ЗМІ писали про атаку по нафтобазі в Орлі.