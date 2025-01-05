Удар дронів по Ростовщині: вибухи лунали поблизу аеродрому

Влада Ростовщини заявила про дронову атаку на регіон, зокрема, на Таганрог та Міллеровський район. У мережі пишуть, що вибухи лунали поблизу військового аеродрому, одна російська влада це не коментує.

Влада Ростовської області РФ заявила про те, що регіон у ніч на неділю, 5 січня, зазнав атаки безпілотників. Як заявив в дописі у Telegram губернатор Ростовщини Юрій Слюсар, над регіоном нібито було знищено 37 дронів, зокрема в Таганрозі, Міллеровському, Тарасовському та Білокалитвинському районах.

Водночас низка російських Telegram-каналів повідомила, що вибухи лунали й в районі військового аеродрому Міллерово, розташованого за 5 кілометрів від одноіменного населеного пункту. Цей аеродром, зазначимо, Росія використовує для запуску ударних дронів по території України. Однак, інформацію про імовірну атаку на летовище місцева влада не коментувала.

Водночас Слюсар повідомив, що внаслідок падіння уламків було "пошкоджене майно мешканців Таганрога і Некліновського района" - розбиті вікна, посічені покрівля та стіни житлових будинків, також пошкоджень зазнали автомобілі. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Міністерство оборони РФ заявило про те, що упродовж ночі російська ППО нібито знищила 61 український ударний дрон. Над Ростовщиною нібито були знищені 37 дронів , ще 20 - над Брянщиною, два - над Воронезькою областю та по одному - над Бєлгородщиною та Орловщиною, стверджує російське відомство. Однак губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що над регіоном збили 13 БпЛА, постраждалих та пошкоджень, за його словами, не зафіксовано.

Україна офіційно цю інформацію не коментувала.

У РФ призупиняли роботу чотирьох летовищ

Водночас зранку 5 січня в російському Федеральному агентстві повітряного транспорту - Росавіації - повідомили, що аеропорти в містах Нижньокамськ, Іжевськ, Перм і Казань тимчасово припинили прийом і відправлення рейсів "для забезпечення безпеки польотів цивільних суден", повідомляє Reuters.

Причини цього не вказуються, проте до такого кроку в РФ вдавалися і раніше під час загрози дронових ударів, додає агенція. Згодом стало відомо, що летовища відновили роботу.

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