  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиРосійська Федерація

Удар дронів по Ростовщині: вибухи лунали поблизу аеродрому

Анастасія Шепелева
5 січня 2025 р.

Влада Ростовщини заявила про дронову атаку на регіон, зокрема, на Таганрог та Міллеровський район. У мережі пишуть, що вибухи лунали поблизу військового аеродрому, одна російська влада це не коментує.

https://p.dw.com/p/4opQ1
Український військовий запускає дрон, Донецька область, травень 2024 року
Український військовий запускає дрон (ілюстративне фото)Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/picture alliance

Влада Ростовської області РФ заявила про те, що регіон у ніч на неділю, 5 січня, зазнав атаки безпілотників. Як заявив в дописі у Telegram губернатор Ростовщини Юрій Слюсар, над регіоном нібито було знищено 37 дронів, зокрема в Таганрозі, Міллеровському, Тарасовському та Білокалитвинському районах. 

Водночас низка російських Telegram-каналів повідомила, що вибухи лунали й в районі військового аеродрому Міллерово, розташованого за 5 кілометрів від одноіменного населеного пункту. Цей аеродром, зазначимо, Росія використовує для запуску ударних дронів по території України. Однак, інформацію про імовірну атаку на летовище місцева влада не коментувала.

Водночас Слюсар повідомив, що внаслідок падіння уламків було "пошкоджене майно мешканців Таганрога і Некліновського района" - розбиті вікна, посічені покрівля та стіни житлових будинків, також пошкоджень зазнали автомобілі. Постраждалих внаслідок атаки немає. 

Міністерство оборони РФ заявило про те, що упродовж ночі російська ППО нібито знищила 61 український ударний дрон.  Над Ростовщиною нібито були знищені 37 дронів , ще 20 - над Брянщиною, два - над Воронезькою областю та по одному - над Бєлгородщиною та Орловщиною, стверджує російське відомство. Однак губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що над регіоном збили 13 БпЛА, постраждалих та пошкоджень, за його словами, не зафіксовано.

Україна офіційно цю інформацію не коментувала.

У РФ призупиняли роботу чотирьох летовищ

Водночас зранку 5 січня в російському Федеральному агентстві повітряного транспорту - Росавіації - повідомили, що аеропорти в містах Нижньокамськ, Іжевськ, Перм і Казань тимчасово припинили прийом і відправлення рейсів "для забезпечення безпеки польотів цивільних суден", повідомляє Reuters.

Причини цього не вказуються, проте до такого кроку в РФ вдавалися і раніше під час загрози дронових ударів, додає агенція. Згодом стало відомо, що летовища відновили роботу.

Читайте також: Дрони атакували порт поблизу Санкт-Петербурга

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Морський дрон Magura (ілюстративне фото)

Уточнення ГУР: 31 грудня морські дрони знищили два російські гелікоптери Мі-8

Уточнення ГУР: 31 грудня морські дрони знищили два російські гелікоптери Мі-8

31 грудня українські морські дрони Magura V5 збили два гелікоптери РФ Мі-8, а не один, як повідомлялося раніше. Ще один гвинтокрил був уражений, але зміг приземлитися, уточнили у ГУР МО.
Конфлікти2 січня 2025 р.
Ударний дрон Punisher українського виробництва

В Україні у 2025 році планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів

В Україні у 2025 році планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів

Видатки на озброєння і військову техніку у 2025 році становитимуть щонайменше 739 мільярдів гривень, зазначив український прем'єр Денис Шмигаль.
Конфлікти3 січня 2025 р.
Ukraine | Parade zum Tag der Unabhängigkeit in Kiew

Ракета-дрон та балістична зброя: які ракети виробляє Україна й коли їх буде достатньо? (28.08.2024)

Ракета-дрон та балістична зброя: які ракети виробляє Україна й коли їх буде достатньо? (28.08.2024)

В Україні успішно випробували першу балістичну ракету українського виробництва, заявив президент Володимир Зеленський. Які досягнення має українська ракетна програма та чи дозволить зменшити залежність від Заходу?
Конфлікти28 серпня 2024 р.08:47 хв.