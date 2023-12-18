Ас-Сісі втретє переміг на президентських виборах у Єгипті

За даними Національної виборчої служби Єгипту, Сіссі отримав 89,6 відсотка голосів, явка склала близько 66,8 відсотка. Сіссі зможе керувати країною до 2030 року.

Президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі забезпечив собі третій шестирічний термін перебування на посаді, отримавши майже 90 відсотків голосів на виборах минулого тижня, передає агенція dpa. Ця перемога дозволить йому залишитися при владі щонайменше до 2030 року.

Влада оцінила явку на президентських виборах 10-12 грудня у близько 66,8 відсотка, що називають "безпрецедентно" високою в історії країни. Проти чинного президента висувалися ще три кандидата.

Організація Human Rights Watch (HRW) розкритикувала владу за арешти, залякування і перешкоди для кандидатів, що унеможливило будь-яку повноцінну конкуренцію.

Ас-Сіссі був обраний президентом у 2014 і 2018 роках, і обидва рази він здобував упевнену перемогу з результатом 97 відсотків голосів.

Придушення опозиції в Єгипті

Абдель-Фаттах ас-Сісі, який повалив у 2013 році президента-представника ісламістського руху "Брати-мусульмани" Мохаммеда Мурсі, від моменту приходу до влади найжорсткішим чином розправляється з опозицією. Під приводом боротьби з тероризмом під варту взято тисячі ісламістів, активістів і блогерів.

Єгипет - країна з населенням у 106 мільйонів осіб - перебуває в стані глибокої економічної кризи, страждає від хронічної нестачі фінансових коштів і намагається не допустити, щоб на її територію перекинувся кровопролитний конфлікт з території сусіднього Сектора Гази.

Читайте також: Чи спричинять пропалестинські мітинги нову "арабську весну"?