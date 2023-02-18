"Ашан" відкидає закиди щодо постачання товарів для армії РФ

Компанія Auchan Retail заперечує інформацію, поширену напередодні низкою ЗМІ, що французька мережа гіпермаркетів "Ашан" у Росії від початку вторгнення РФ в Україну під виглядом гуманітарної допомоги постачала товари для російських військових в окупованих областях України. Про це йдеться в пресрелізі компанії , оприлюдненому на її сайті у п'ятницю, 17 лютого.

"Auchan Retail категорично заперечує твердження, викладені в цьому розслідуванні, та інтерпретацію. Auchan Retail вкрай здивований цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються реальними результатами внутрішнього розслідування", - йдеться, зокрема, у повідомленні компанії.

У ньому наголошується, що "Ашан" працює в РФ винятково для того, щоб надати російському населенню доступ до продуктів харчування, і "не проводить, не підтримує і не фінансує жодних "благодійних" зборів для російських збройних сил".

Розслідування Le Monde, The Insider та Bellingcat щодо "Ашану"

Нагадаємо, раніше у 17 лютого французьке видання Le Monde оприлюднило результати журналістського розслідування, проведеного спільно з групами The Insider та Bellingcat. У ньому стверджувалося, що від самого початку повномасштабної війни Росії проти України гіпермаркети "Ашан" у Росії, імовірно, постачали товари для російських військових на окуповані території України.

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Як йдеться у розслідуванні, поставки військовим позиціонувалися як "гуманітарна допомога" і складалися як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів "Ашан" у різних регіонах Росії. До того ж, у деяких регіонах Росії поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади, стверджують журналісти.

Також у розслідуванні зазначається, що "Ашан", ймовірно, допомагав російським військкоматам набирати мобілізованих з-поміж своїх співробітників. На робочому місці їм вручали повістки і пропонували звільнитися, повідомили журналісти.