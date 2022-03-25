У Генштабі РФ заявили про намір сфокусуватись на встановленні повного контролю над Донбасом

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня, на цій сторінці (оновлюється, час київський). Читайте хроніку війни в Україні за першу половину дня п'ятниці, 25 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.





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ДБР розпочало досудове розслідування за фактом державної зради ексмера міста Ізюм, двох чинних депутатів Ізюмської міськради та експрацівника поліції.







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Президент США Джо Байден прилетів до польського Жешува поруч з кордоном з Україною.

Тут він зустрінеться з польським президентом та біженцями з України.Водночас борт польського президента Анджея Дуди, за повідомленням польских ЗМІ, раніше повернувся до Варшави з технічних причин.

++16.50++

Залізнична компанія Фінляндії VR Group з 28 березня зупиняє рух поїздів Allegro, які курсують між Гельсінкі та Санкт-Петербургом, повідомляє фінська газета Helsingin Sanomat. За даними видання, міністр у справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Тюппурайнен раніше направила VR Group повідомлення про недоцільність подальшої експлуатації поїздів у зв'язку із запровадженням санкцій проти Росії.

++15.59++

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про загибель ще одного російського генерала в Україні. За словами Арестовича, на аеродромі в Чорнобаївці було вбито командуючого 49-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу РФ Якова Резанцева. Раніше, 20 березня учасник переговорної групи з РФ Михайло Подоляк казав, що ЗСУ ліквідували шість російських генералів.



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Україна сподівається, що Угорщина перегляне свою позицію щодо поставки зброї для України через свою територію. Про це написав у Facebook спікер українського МЗС Олег Ніколенко. "Зараз йдеться не лише про інтереси та безпеку українського народу, а і про фундаментальні принципи, на яких базується Європа, зокрема і угорське суспільство. Це не війна України. Це війна Росії проти всього демократичного світу", - написав він. Слова Ніколенка є реакцією на публікації у ЗМІ слів глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про відмову постачати Україні зброю через свою територію та не підтримку розширення санкцій на енергопостачання з Росії.

++15.49++

У Генштабі РФ заявили про намір сфокусуватись на встановленні повного контролю над Донбасом. Начальник Головного оперативного управління (ГОУ) Генштабу ЗС РФ Сергій Рудской також припустив можливість штурму оточених російськими силами українських міст. "І хоча таку можливість ми не виключаємо, однак у міру виконання окремими угрупованнями поставлених завдань... наші сили та засоби концентруватимуться на головному - повному звільненні Донбасу", - заявив він.

++15.29++

Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомляє про 1081 загиблого та 1707 поранених мирних жителів з початку російського вторгнення в України. ООН зазначає, що реальне число втрат є значно вищим. Спостерігачі перевіряють повідомлення про жертв у районах міста Суми, Харків та Маріуполь.

++15.16++

Російські війська не змогли захопити Славутич - місто-супутник Чорнобильської АЕС, повідомляє генштаб Збройних сил України. "Підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити Славутич, мети не досягли", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Нині Славутич перебуває в оточенні російських військових, а містянам заборонили виходити на вулиці і пересуватись містом навіть в автомобілях через роботу снайперів, повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в Telegram-каналі.