Армія РФ намагається прорватися через кордон на Сумщині

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій першої половини 17 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини вівторка, 17 травня (час київський).



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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що іншої формули порятунку військових з "Азовсталі", ніж та, яка використовується зараз, не може бути. Про це вона сказала під час брифінгу у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна. "Операція проводитиметься до повернення цих осіб на підконтрольну Україні територію, - сказала Маляр. - Також ми повідомляли, що військова деблокада, на жаль, неможлива в цій ситуації, і іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід"

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Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО. Це рішення підтримали 188 із 200 законодавців. Це відкриває шлях для подання країною заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу, що має відбутися днями. Це є історичним рішенням для країни, яка 75 років сповідувала політику неприєднання до військових союзів.

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У МЗС Росії заявили, що перемовини РФ з Україною більше не ведуться "в жодному вигляді". "Переговори не продовжуються. Україна вийшла практично з переговорного процесу", - сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко, передає "Інтерфакс". Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наполягає, що переговори принаймні щодо обміну бійців з "Азовсталі" з російською стороною ведуться. "Переговорний процес триває, і сама операція з порятунку зараз триває", - сказала Маляр на брифінгу в Медіацентрі "Україна" в Києві у вівторок.

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Оперативне командування "Північ" повідомляє про обстріли прикордонних пунктів Сумської області України з боку РФ. За даними військових, зранку спостерігачі зафіксували обстріли біля селища міського типу Есмань Глухівського району. Також командування повідомило про 70 вибухів у напрямку села Бояро-Лежачів, Конотопського району та шість вибухів біля села Сопич, Шосткинського району.

Про бойові дії на прикордонні також написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький у себе в Telegram. "Триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону у районі Середина-Буди", - повідомив він.

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На Донбасі обстріли вздовж усієї лінії фронту

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Російська армія не зупиняє масових обстрілів по всій лінії фронту від Вугледара до Бахмута на Донбасі. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, у себе на Facebook. За його словами, сьогодні авіаракетного удару зазнало місто Авдіївка - пошкоджено три житлові будинки. Через обстріли знеструмлено Красногорівку та досі залишається пошкодженою високовольтна лінія в Очеретинській громаді. Немає світла й у місті Райгородок, Миколаївської громади.

Також Кириленко повідомив про руйнування у Бахмуті, зокрема однієї з міських шкіл.

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