Армія Росії вдарила по центру Херсона, загинула жінка

Внаслідок атак російської артилерії по Херсонщині у неділю загинули дві людини, пошкоджено дві лікарні, передає місцева влада.

Російські війська по обіді неділі, 3 грудня, обстріляли з артилерії центр Херсона, повідомляє у Telegram-каналі голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Через влучення снаряду у багатоповерховий будинок одна людина загинула і ще принаймні четверо отримали поранення.

Водночас голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в своєму Telegram-каналі пише про пошкодження внаслідок обстрілу двох лікарень міста. За попердньою інформацією, їх персонал та пацієнти не постраждали.

Ранковий обстріл передмістя

Раніше цього дня міська військова адміністрація повідомляла про мінометний обстріл селища Садове у 10 кілометрах на північ від обласного центру. Там у власному гаражі загинув 78-річний чоловік.

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