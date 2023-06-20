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Армія РФ вчергове обстріляла Херсон: загинув чоловік

Аліна Коломієць
3 год. тому

Росіяни зранку 20 червня знову обстріляли Херсон з артилерії. Постраждали цивільні об’єкти, загинув мирний мешканець.

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Наслідки обстрілу РФ Херсона, 3 травня
Наслідки обстрілу РФ Херсона, 3 травняФото: Ivan Antypenko/REUTERS

Зранку у вівторок, 20 червня, російські війська знову вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Унаслідок обстрілу загинув цивільний 27-річний чоловік, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти - домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. Також під ворожі удари також потрапила бригада "швидкої", котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали, додав посадовець. 

Херсонщина щодня потерпає від російських обстрілів. Окрім того, рятувальники досі боряться з наслідками підтоплення, яке сталося внаслідок знищення греблі Каховської ГЕС.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), підтопленими на правому березі Дніпра лишаються чотири населених пункти (818 будинків), на тимчасово окупованій РФ території області - 17.

Читайте також:Затоплення після знищення Каховської ГЕС забрало життя 16 людей - МВС

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