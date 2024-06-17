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Армія РФ ударила по Полтавщині: 12 постраждалих

Максим Сидоржевський
17 червня 2024 р.

Російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Є постраждалі цивільні, зокрема діти. Знеструмлені понад 50 тисяч споживачів. Пошкоджені багатоповерхівки.

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Наслідки обстрілів армії РФ, березень 2024
Символічне архівне фото наслідків російських обстрілівФото: Sergey Bobok/AFP

Російська армія вдень у понеділок, 17 червня, завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін спершу повідомив, що внаслідок удару поранення отримали щонайменше дев'ятеро осіб. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих. 

Згодом він розповів, що кількість постраждалих збільшилась до 12 людей. Серед них - двоє дітей. Трьох поранених госпіталізували. 

Понад 50 тисяч споживачів - без електрики 

Удар пошкодив кілька багатоповерхівок та електролінії. Знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

"Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі", - запевнив Пронін.

Незадовго перед ударом у Повітряних силах ЗСУ попередили про російські ракету, що летить у напрямку Миргорода на Полтавщині.

Напередодні, 16 червня, генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що Росія з початку повномасштабного вторгнення вбила понад 12 тисяч мирних жителів в Україні.

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