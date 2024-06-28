Удар РФ по Нью-Йорку: є загиблі й тяжко поранена дитина

У п'ятницю, 28 червня, війська РФ завдали бомбових ударів по селищу Нью-Йорк у Торецькій громаді Донецької області, внаслідок чого загинули четверо цивільних, поранені - троє.

За попередніми даними Донецької обласної прокуратури, російські окупаційні війська застосували керовані авіаційні бомби "КАБ-250".

Бомби влучили в житлові будинки

Один зі снарядів влучив по багатоквартирній забудові. Внаслідок руйнування під'їзду 5-поверхового будинку загинули четверо цивільних віком від 43 до 76 років. Тілесні ушкодження дістали 39-річна жінка та її 8-річна донька. Їх доставили в лікарню з мінно-вибуховими травмами, забоями й контузіями. Стан дитини оцінюється як важкий.

Внаслідок влучання іншої бомби в приватний сектор поранення голови отримав 45-річний чоловік.

Нагадаємо, за даними генерального штабу Збройних сил України, російські війська активізувалися на торецькому напрямку, зберігаючи високу активність на покровському. Раніше британська розвідка повідомила про просування РФ на покровському напрямку. За її даними, російська армія, ймовірно, взяла під контроль село Новоолександрівка Донецької області, яке розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від Авдіївки.