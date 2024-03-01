Армія РФ продовжує обстрілювати Україну ракетами та дронами

Протягом доби війська РФ завдали по Україні шість ракетних та 79 авіаударів, повідомив генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 1 березня. Дніпропетровщину обстріляли дронами-камікадзе.

Протягом доби російські війська завдали по Україні шість ракетних і 79 авіаційних ударів, здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по населених пунктах та по позиціях українських військ. Про це повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у вечірньому зведенні п'ятниці, 1 березня.

Авіаційні удари завдані по Сумщині, Харківщині та Донеччині. "Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 135 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях”, - йдеться у зведенні.

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Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак, російські війська у п’ятницю атакували регіон дронами-камікадзе.

"Ворожі війська тричі протягом дня атакували дронами-камікадзе Нікопольщину. Усі БпЛА скерували на районний центр. Наслідки уточнюються. Пообіді захисники збили над Криворіжжям крилату ракету. Було і влучання. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих”, - зазначив він у Telegram.

Миколаївська ОВА, своєю чергою, повідомила, що внаслідок прильоту "в області виникла пожежа, рятувальники вже працюють, а інформації щодо постраждалих наразі немає".

Щодо наслідків російських атак по інших областях України станом на вечір повідомлень немає.

