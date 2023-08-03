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Армія РФ обстріляла Херсон: є поранені - ОВА

Степан Смишляєв
7 хв. тому

Війська РФ обстріляли церкву, тролейбус і рятувальників, які гасили пожежу у Херсоні. За даними місцевої влади, поранено восьмеро людей.

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Пожежники ліквідують наслідки російського обстрілу Херсона, архівне фото
Рятувальники гасять пожежу в Херсоні після обстрілу, здійсненого армією РФ (архівне фото)Фото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

Російські війська зранку в четвер, 3 серпня, двічі обстріляли середмістя Херсона з артилерії. Другий обстріл вони здійснили коли рятувальники ліквідували наслідки першого, повідомила в Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Близько 7:00 росіяни завдали удару Свято-Катерининському собору у Херсоні, під обстріл також потрапив тролейбус, який проїздив повз. Було поранено одного перехожого і трьох пасажирів тролейбусу: 39-річну жінку та чоловіків у віці 53 і 74 років, зазначається у повідомленні. Останній отримав тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму, зазначив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Коли рятувальники приїхали гасити пожежу, що виникла у соборі через обстріл, російські війська знову завдали удар по тому ж місцю повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). За цими даними, постраждало четверо співробітників ДСНС, пошкоджена спецтехніка.

Дані щодо кількості постраждалих внаслідок ранкової атаки уточнюються. Поранені ушпиталені, їм надається медична допомога.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Пожежники ліквідують наслідки російського обстрілу Херсона, архівне фото

Армія РФ обстріляла Херсон: є поранені - ОВА

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