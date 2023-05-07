Армія РФ намагається виснажити українську ППО - Гуменюк

Російські війська, використовуючи останнім часом різні тактики обстрілів території України, таким чином випробовують і виснажують українську систему протиповітряної оборони, шукаючи способу її обходити. Таку думку в ефірі національного телемарафону у неділю, 7 травня, висловила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, росіяни також "розширюють свою тактику через те, що не мають сталого запасу тих засобів, якими можуть діяти". "Тобто використовують те, що в них вже залишилося. Високоточну зброю трішки економлять, іншу поки що використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме та система протиповітряної оборони", - переконана Гуменюк.

Вона також зауважила, що РФ в гібридній війні використовує "дуже багато елементів впливу на населення України". Крім безпосередньо вогневого впливу є і морально-психологічне, і енергетичне виснаження, до спроб якого війська РФ вже вдавалися, наголосила Гуменюк. Таким чином РФ "намагалася перевіряти нас на стійкість у складних умовах побутового життя", зазначила Гуменюк.

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ПС ЗСУ: РФ активізувала роботу безпілотників по всій лінії фронту

Напередодні, 6 травня, командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські війська активізували роботу безпілотників різних типів по всій лінії фронту. У цей день засобами протиповітряної оборони було знищено п'ять російських безпілотників: чотири - оперативно-тактичного рівня та один ударний БпЛА типу "Ланцет".

Водночас, як повідомили у неділю у Військово-морських силах ЗСУ, станом на 12:00 цього дня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, з них - чотири носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить до 32 ракет. Окрім того, в Азовському морі знаходиться один корабель РФ, а у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до п'яти кораблів, з них - один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить до чотирьох ракет.

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