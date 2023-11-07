Армія оборони Ізраїлю зайшла у "серце Гази" - міністр

Через місяць після нападу ХАМАСу ізраїльська армія дійшла до центру міста Газа. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант відмовився від припинення вогню, доки не звільнено заручників.

Армія оборони Ізраїлю досягла центру міста Газа, заявив ізраїльський міністр оборони Йоав Галант. "Ми перебуваємо у самому серці міста Газа", - зазначив він у вівторок, 7 жовтня, рівно через місяць після безпрецедентного за масштабами нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

За словами Галанта, Газа є "найбільшою базою терористів, коли-небудь створеною у світі". Він наголосив, що поки до Ізраїлю не повернуться заручники, "не може бути припинення вогню з гуманітарних причин".

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До тимчасового гуманітарного припинення вогню в Секторі Гази Ізраїль закликає ціла низка держав, а також ООН. 7 листопада з таким закликом виступила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Важливо дати зрозуміти, що боротьба ведеться проти терористичної організації ХАМАС, а не проти мирних палестинців", - заявила вона перед зустріччю "Групи семи" (G7) у Токіо. При цьому Німеччина, як і США, виключає можливість повного припинення вогню в Секторі Гази, оскільки це дозволило б ХАМАС перегрупуватися.