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Аргументи проти допомоги Україні - "дурниця року" у Німеччині
Музей GleimhausФото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance
КультураНімеччина

Аргументи проти допомоги Україні - "дурниця року" у ФРН

Вера Фрідріх | Валерій Сааков
2 год. тому

"Дурницею року" в Німеччині визнано аргументи проти запровадження санкцій щодо Росії й проти надання допомоги Україні.

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Аргументи проти санкцій щодо Росії й проти підтримки України - найбільша дурниця 2022 року, упевнене журі конкурсу, оголошеного та проведеного одним із музеїв Німеччини, ідеться в пресрелізі, поширеному у вівторок, 21 лютого.

Музей Gleimhaus (на заголовному знімку) у невеликому німецькому місті Гальберштадт - один із найстаріших літературних музеїв Німеччини. У будинку, де він розташований, у XVIII столітті жив Йоганн Вільгельм Людвіґ Ґлейм (Johann Wilhelm Ludwig Gleim) - відомий німецький поет епохи Просвітництва. І саме цей музей виступив з ініціативою обирати раз на сезон "дурницю року".

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Конкурс було оголошено в січні: музей закликав усіх охочих надсилати докладний опис документально підтверджених "дурниць", скоєних у Німеччині 2022 року. Надійшло близько 100 заявок. Журі зробило вибір на користь відкритого листа Об'єднання ремісників округу Галле-Зале, адресованого федеральному канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz), який було опубліковано 17 серпня минулого року. У посланні зазначено, що такої ж думки, як і його укладачі, дотримується більшість жителів країни.

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Ось приклади аргументів із листа Шольцу, який "переміг": надання допомоги Україні лише затягує війну, санкції щодо Росії шкодять Німеччині й ведуть до зниження якості життя населення країни. Цю аргументацію визнано "дурницею року" за версією музею Gleimhaus, повідомляється на сайті культурної установи.

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