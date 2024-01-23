Арешт політиків ПіС: Дуда помилував екскерівників МВС Польщі

Ексглаву антикорупційного відомства Маріуша Камінського та його заступника Мацея Вонсика засудили до двох років в'язниці у справі 2007 року, за якою Дуда вже милував їх.

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок, 23 січня, помилував двох колишніх депутатів від партії "Право та справедливість" (ПіС), засуджених до двох років позбавлення волі. Йдеться про колишнього міністра внутрішніх справ Польщі, екс-главу Центрального антикорупційного бюро Маріуша Каміньського та його заступника Мацея Вонсика, яких заарештували у президентському палаці на початку січня.

Справа Камінського та Вонсика триває з 2007 року, коли вибухнув скандал навколо антикорупційного відомства. Суд першої інстанції виніс обвинувальний вирок, а 2015 року, одразу після приходу ПіС до влади, президент Дуда помилував обох політиків.

Читайте також: Туск звинувачує Дуду в укриванні однопартійців від тюрми

Колишній міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський Фото: Leszek Szymañski/PAP/picture alliance

У червні 2022 року Верховний суд Польщі скасував помилування, і процес у справі Камінського та Вонсика було відновлено. Наприкінці грудня 2023 року окружний суд у Варшаві визнав обох винними у перевищенні повноважень під час керівництва Центральним антикорупційним бюро у рамках розгляду про хабарі та засудив кожного до двох років позбавлення волі. Політиків затримали 9 січня цього року у президентському палаці у Варшаві, оскільки цього дня офіційно розпочалися терміни їхнього покарання. Анджей Дуда заявляв, що його помилування продовжує діяти.

Читайте також: У Польщі загострюється політичне протистояння між старою і новою владою

Камінський у в'язниці оголосив голодування на знак протесту проти вироку, який вважає "актом політичної помсти". Минулого тижня Дуда повідомив, що колишньому міністру внутрішніх справ Польщі судом було призначено примусове годування у в'язниці. Дуда зазначив, що вважає Каміньського та Вонсика політв'язнями, а їхнє переслідування протизаконним, оскільки вони були чесними держслужбовцями та "нещадно боролися з корупцією".