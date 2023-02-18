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Давид АрахаміяФото: Photoshot/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Арахамія у Мюнхені: Проблема номер один - боєприпаси

Максим Драбок | Роман Гончаренко
2 год. тому

До вирішення питання постачання боєприпасів Україні мають бути залучені усі партнери, наголосив Давид Арахамія у розмові з DW у кулуарах Мюнхенської конференції.

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Нині проблемою номер один є постачання Україні боєприпасів, і до їхнього виробництва мають долучитися усі партнери, заявив у розмові з DW в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 18 лютого, народний депутат України, голова провладної фракції "Слуги народу" в парламенті Давид Арахамія.

"Це - проблема номер один для того, щоб вирівняти пропорцію з нашого боку і з російського боку", - пояснив він і додав, що для виробництва боєприпасів уже "іде будівництво об'єктів поблизу України".

Утім, таких потужностей замало, тож до виробництва боєприпасів мають долучитися усі партнери України, наголосив Арахамія. "Якщо навіть взяти усі потужності Європи зараз, то виробляється близько 25 відсотків тої потреби, яку має Україна. А якщо врахувати, що усі країни НАТО зараз також додатково озброюються, то ці 25 відсотків можна взагалі не враховувати. Тобто треба побудувати в чотири-п'ять разів більше, і не тільки Україна має будувати, усі партнери мають розділити це", - зазначив він.

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Крім того, Арахамія розповів, що ідуть перемовини з європейськими виробниками зброї. "Є обнадійливі напрацювання щодо створення спільних підприємств. Але конкретного поки нічого не можу сказати, бо документи ще не підписані", - зазначив він.

"Тренування пілотів - можливо, незабаром"

Також Арахамія повідомив, що найближчим часом можуть розпочатися тренування українських пілотів на винищувачах. "Є надія, що розпочнуться найближчим часом тренування пілотів на F-15 та F-16. Де саме - ще не визначено, бо потрібні політичні рішення про те, щоб їх дозволити, а далі є моделі робити це у Німеччині, Нідерландах чи навіть у Туреччині", - він.

Щодо постачання Україні німецьких танків Leopard Арахамія пояснив, що ситуація з їхнім постачанням не змінилася. "На жаль, є така реальність: одна справа політично заявити про передачу, а потім військовим дають завдання перевірити і проінспектувати. І от в ході інспекції виявляється, що дуже багато країн НАТО насправді на папері мали одне, а вживу мають зовсім інше", - наголосив Арахамія.

Він однак висловив упевненість, що Україна dже має гарний досвід "швидко-швидко налагодити ремонт і підготовку танків до бою". "Ми використаємо наші можливості - так, у нас немає креслень, але коли нам документи передадуть, то ми в Україні все швидко налагодимо, як ми це робили з танками радянського зразка, які нам спершу давала Польща - понад дві тисячі танків ми відремонтували самі", - розповів Арахамія.

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