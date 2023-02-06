Арахамія: Кадрових змін в сфері оборони цього тижня не буде

У Раді очікують призначення очільників МВС і СБУ, але міністра оборони цього тижня не мінятимуть, повідомив Давид Арахамія. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 6 лютого (оновлюється).

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Служба безпеки України заочно висунула обвинувачення за статтями про планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни голові держкомпанії "Российские железные дороги" Олегу Бєлозьорову. У пресрелізі спецслужби обвинувачений не називається на ім'я, проте зазначено, що його посада - генеральний директор ВАТ "Российские железные дороги", і додано фотографію Олега Бєлозьорова. За версією слідства, очільник РЖД організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу в напрямку державного кордону України та на окуповані території. Для цього було залучено 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ, на яких Рада національної безпеки і оборони України наклала санкції. У повідомленні СБУ зазначається, що Бєлозьорову загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

++13.46++

Уряд Німеччини очікує, що поставка бойових танків Leopard 2 в Україну буде реалізована "швидко" разом з європейськими партнерами. "Зобов'язання Німеччини залишаються в силі", - заявив у понеділок у Берліні заступник речника уряду ФРН Вольфґанґ Бюхнер (Wolfgang Büchner), повідомляє Reuters. Він додав, що уряд проводить консультації з країнами-партнерами.

Leopard 2 для ЗСУ:як західні танки вплинуть на перебіг війни To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++13.27++

У Німеччині через приплив біженців з України підвищується попит на квартири. Згідно з аналізом даних, проведеним компанією Empirica Regio, що працює у галузі нерухомості, до кінця поточного року на ринку житла можна очікувати 600 тисяч додаткових домогосподарств. "Хоча останнім часом приплив знову дещо сповільнився, ми припускаємо, що пік буде досягнуто тільки до кінця 2023 року", - розповів керуючий директор компанії Ян Ґраде (Jan Grade). Згідно з дослідженням, приплив українських громадян призведе до зростання населення в середніх за розміром містах Німеччини.

Норвегія планує надати Україні 7,3 мільярда доларів

++12.58++

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере запропонував, щоб його країна надала Україні допомогу на загальну суму близько 75 мільярдів норвезьких крон (7,3 мільярда доларів США) протягом п'ятирічного періоду. "Ми прагнемо досягти єдиної згоди щодо цього в парламенті", - заявив прем'єр-міністр на пресконференції після зустрічі з лідерами норвезької опозиції, повідомляє Reuters.

++12.40++

Станом на 11:00 понеділка в Україні зберігається дефіцит потужності електроенергії, через початок робочого тижня та похолодання споживання електроенергії зростає, повідомляє пресслужба компанії "Укренерго". "Споживання електроенергії зростає. Причиною цього є не тільки початок робочого тижня, але і суттєве похолодання. Відтак в країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години (це піки споживання)", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що наявного обсягу виробленої електроенергії наразі недостатньо для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури, а також на покриття потреб промисловості та населення. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії. В Одеській, Київській областях та у Києві зберігаються мережеві обмеження.

++12.12++

В Естонії з понеділка запроваджено заборону на купівлю та перевезення російських нафтопродуктів у каністрах. "З 6 лютого заборонено купувати, ввозити та передавати нафтопродукти, якщо вони надходять із Росії", - повідомила начальниця відділу заборон та обмежень у сфері соціального захисту Митного департаменту Податково-митного департаменту Пірет Тінкус, наголосивши, що заборона на ввезення товарів у каністрі з Росії поширюється однаково на всі країни Балтії та Фінляндії.

++11.45++

Акціонерне товариство "Укрпошта" відновило роботу 99 відсотків відділень на деокупованій частині Херсонської області, йдеться в повідомленні компанії.

++11.32++

До Польщі прибув перший із чотирьох танків Leopard 2, переданих Україні Канадою. Його знімок опублікувала в Twitter міністерка оборони Канади Аніта Ананд. "Незабаром ми будемо разом із нашими союзниками навчати Збройні сили України використанню цієї техніки", - написала вона.

Рада цього тижня не звільнятиме Резнікова - Арахамія

++11.17++

Кадрових змін в оборонному секторі протягом цього тижня не очікується, повідомив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. "Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - написав він у Telegram. Напередодні Арахамія повідомив, що начальник головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов буде призначений міністром оборони замість Олексія Резнікова.

++10.54++

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще двох агентів ФСБ під час масштабних контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. "За вказівкою ворога вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на таврійському напрямку. Крім того, передавали окупантам локації критичної інфраструктури в Одесі та Херсоні", - йдеться у повідомленні української спецслужби в понеділок. За інформацією СБУ, агресора цікавили точні координати місцевих об'єктів "Укрзалізниці" та енергогенерувальних підприємств. У повідомленні зазначається, що співробітники СБУ спрацювали на випередження та затримали обох зловмисників на спробах передання розвідданих загарбникам.

++10.25++

Через запровадження стелі цін на російську нафту нафтогазові доходи Росії в січні скоротилися на третину, заявив голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол. За оцінкою МЕА, Росія в січні заробила на продажу нафти і газу на 8 мільярдів євро менше, ніж за аналогічний період минулого року. Падіння доходів таким чином становило 30 відсотків, підраховували в агентстві. За словами Бірола, запроваджена стеля цін на нафту з Росії досягла цілей "як щодо стабілізації нафтових ринків, так і щодо скорочення доходів Москви від експорту".

++09.59++

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти щодо пролонгування терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні законопроєкти №8419 та №8420 зареєстровані у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту. Згідно із законопроєктом №8419, термін дії воєнного стану в Україні президент пропонує продовжити на 90 діб з 05:30 19 лютого 2023 року.

++09.45++

Голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх (Rolf Mützenich) підтримав ідею Бразилії виступити посередником для дипломатичного врегулювання війни в Україні. "Я думаю, потрібно брати до уваги всі ініціативи, які можуть закінчити цю війну якомога раніше, оскільки, на мою думку, на полі бою війна буде ставати тільки більш кривавою", - сказав Мютценіх в інтерв'ю телеканалу ARD. За його словами, чим довше триватиме конфлікт, тим важчими можуть виявитися майбутні переговори. "Ось чому заява Бразилії важлива, але тепер до неї мають приєднатися інші уряди", - додав він.

++09.14++

Москва і Вашингтон не обговорюють війну РФ проти України за лінією спецслужб, заявив у понеділок заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. "Мені про такі контакти нічого невідомо", - сказав він, цитує "Інтерфакс". Повідомлення про нібито візит до Росії глави ЦРУ Вільяма Бернса, що з'явилися минулого тижня, Рябков назвав "вкиданнями", які "викликають хвилю спекуляцій".

++09.00++

Співголова Лівої партії ФРН Клаус Ширдеван (Klaus Schirdewahn) в інтерв'ю Der Spiegel заявив, що необхідно відмовитися від "вузького військового бачення" і "знайти дипломатичне рішення" війни РФ проти України. "Федеральний уряд міг би зіграти тут важливу роль, наприклад, разом із Бразилією та Китаєм, але він цього не робить", - зазначив Ширдеван, звинувативши "деяких членів уряду" в тому, що вони перетворилися на "лобістів зброї".

Загибель цивільного у Бахмуті внаслідок обстрілів

++08.27++

Минулої доби внаслідок обстрілів Бахмута на Донеччині загинула людина, ще одна отримала поранення, повідомив вранці у понеділок голова ОВА Павло Кириленко. "За 5 лютого росіяни вбили 1 мешканця Донбасу – у Бахмуті. Ще 1 людина в області дістала поранення", - написав Кириленко у Telegram.

++08.15++

Відправлення військ державами Євросоюзу в Україну "точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Водночас він підтвердив, що військовослужбовці європейських країн беруть участь у вишколі українських військових, зокрема екіпажів західних танків. "Їхня підготовка вже почалася в рамках військової місії Євросоюзу в тренувальних таборах Польщі та Німеччини. Це не схоже на навчання водінню автомобіля, це вимагає декількох тижнів дуже спеціалізованої підготовки", - пояснив глава європейської дипломатії.

У Бахмуті з нетерпінням очікують західних танків To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Польща зведе паркан на кордоні з РФ

++07.52++

Польща в березні почне будівництво електронного паркану на кордоні з Калінінградською областю РФ, повідомили в польській прикордонній службі в неділю. Контракт із компанією TELBUD на суму понад 373 мільйони злотих (79 мільйонів євро) було підписано на початку грудня минулого року. За словами речниці відомства Анни Михальської, підрядник перебуває в процесі підготовки проєкту, який потім буде подано для затвердження в прикордонну службу. Протяжність огорожі становитиме 199 кілометрів.

++07.35++

Основні зусилля російські окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у понеділок.

Як зауважують у генштабі, під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК "Вагнер".

Російські найманці ПВК Вагнера на вулицях Соледара, 13 січня 2023 року Фото: SNA/IMAGO

За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

В той же час росіяни завдали 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Доннечині та здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона. Є загиблі та поранені.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів та удар по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

++07.20++

Заступниця лідера парламентської фракції "Зелених" у Бундестазі Аґнєшка Бруґґер (Agnieszka Brugger) закликала європейських партнерів Німеччини до швидких дій у питанні постачання бойових танків Україні. "Зважаючи на загрозу великого російського наступу, ми не можемо втрачати часу, щоб великими європейськими зусиллями надати Україні всі танкові системи, які ми можемо виділити", - сказала вона в інтерв'ю Tagesspiegel, що було опубліковано у понеділок. За її словами, це було б в інтересах Європи. "Особливо держави, які голосно вимагали і оголошували виділення допомоги протягом останніх тижнів, тепер повинні виконати свої зобов'язання в прямому сенсі цього слова", - зазначила політикиня. Путіна можна зупинити не "змістовними словами", а "конкретною підтримкою" України, переконана Бруґґер.

Міністр оборони ФРН заліз на танк для України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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