Арабські та мусульманські лідери засудили дії Ізраїлю в Газі

Лідери арабських та мусульманських держав на саміті в Саудівській Аравії поклали на Ізраїль відповідальність за загострення конфлікту в Секторі Гази та вимагають створити "незалежну державу Палестина".

Учасники спільного саміту лідерів Організації ісламського співробітництва та Ліги арабських держав (ЛАД), що завершився в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, ухвалили у неділю, 12 листопада, декларацію , в якій поклали на Ізраїль відповідальність за "продовження та загострення конфлікту" в Секторі Гази. У документі вони назвали те, що відбувається, "результатом порушення прав палестинського народу" і звинуватили Ізраїль у "систематичній агресивній політиці та практиці окупації".

Вони відмовилися називати військову операцію Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази самообороною і вимагають "припинити блокаду Гази" та ввести в регіон "арабські, ісламські та міжнародні конвої з гуманітарною допомогою, включаючи продовольство, медикаменти та паливо".

Читайте також: П'ять сценаріїв у Cекторі Гази. Що буде після повалення ХАМАСу?

Рада Безпеки ООН, на думку учасників саміту, має негайно ухвалити резолюцію, яка засуджує дії Ізраїлю в Секторі Гази, які ісламські та арабські лідери назвали "воєнними злочинами", а прокурор Міжнародного кримінального суду - розпочати щодо них розслідування.

Учасники саміту за створення "суверенної держави Палестина"

Крім того, учасники саміту вимагають створити "незалежну та повністю суверенну палестинську державу" у межах станом на 4 червня 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі.

У декларації відкидаються "будь-які пропозиції, які закріплюють відділення Гази від Західного берега річки Йордан, включаючи Східний Єрусалим". "Будь-який майбутній підхід до Гази має здійснюватися в рамках роботи над всеосяжним рішенням, що забезпечує єдність Гази та Західного берега річки Йордан у складі палестинської держави", - йдеться у тексті декларації.

Читайте також: Чи може ідея "двох держав" стати вирішенням ізраїльсько-палестинського конфлікту?

На саміт, скликаний принцем-наступником Саудівської Аравії, прибули десятки лідерів арабських та мусульманських країн, зокрема президенти Ірану, Туреччини та Сирії.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Військова операція Ізраїлю в Секторі Гази почалася після масштабного нападу ХАМАСу на країну. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами, за оновленими даними, стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Читайте також: Ізраїль: Терористи ХАМАСу відрубали голову 22-річній німкені

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, який контролюється ХАМАСом, а також проводить там наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 11 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.