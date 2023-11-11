Арабо-ісламський саміт звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах

Лідери зібралися в Саудівській Аравії. Ердоган назвав Ізраїль розбещеною дитиною Заходу, а президент Ірану, якого прийняли вперше за 10 років, закликав накласти санкції. Та розривати дипломатичні відносини готові не всі.

Учасники спільного саміту лідерів Організації ісламського співробітництва та Ліги арабських держав, що пройшов у Саудівській Аравії в суботу, 11 листопада, засудили "агресію Ізраїлю в Секторі Гази, воєнні злочини і варварські та нелюдські масові вбивства", повідомляє агенція Reuters із посиланням на підсумкову заяву лідерів.

У саміті, який організував наслідний принц Садовської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, взяли участь десятки лідерів арабських і мусульманських країн, зокрема президент Ірану Ебрагім Раїсі, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, емір Катару шейх Тамім бен Хамад Аль Тані та президент Сирії Башар Асад.

Саудівський принц засудив "варварську війну проти наших братів" і заявив, що "ми зіткнулися з гуманітарною катастрофою, яка доводить нездатність Ради Безпеки ООН і міжнародної спільноти покласти край кричущим порушенням Ізраїлем міжнародного права".

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Іран хоче санкцій на Ізраїль та визнання ЦАХАЛу "терористами"

До Саудівської Аравії на саміт вперше за понад 10 років приїхав президент Ірану Ебрагім Раїсі.

Він підтримав дії палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного терористичним Ізраїлем, США та Європейським Союзом, а також закликав ісламські країни визнати Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "терористичною організацією".

Крім того, Раїсі, чия країна вже десятки років перебуває під західними санкціями, закликав мусульманські держави запровадити санкції проти Ізраїлю.

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Ердоган: Ізраїль - "розбещена дитина Заходу"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив на саміті, що "ізраїльський уряд поводиться як розбещена дитина Заходу", і що той "мусить компенсувати руйнування, які спричинив" у Секторі Гази.

"Ізраїль мстить немовлятам, дітям і жінкам Гази. Що терміново потрібно в Газі, так це не паузи на кілька годин, а, скоріше, нам потрібно постійне припинення вогню", - заявив він, назвавши бойовиків ХАМАСу "захисниками своєї батьківщини".

Ердоган також виступив за скликання міжнародної мирної конференції для пошуку "остаточного вирішення конфлікту між Ізраїлем і палестинцями" та запевнив, що Туреччина "готова докласти необхідних зусиль, зокрема як гарант, для збереження миру, який буде встановлений в цьому контексті".

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Не всі арабські країни готові розірвати відносини з Ізраїлем

Глава Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив на саміті, що палестинці зіткнулися з "безпрецедентною геноцидною війною".

Емір Катару, де проживають кілька ватажків ХАМАСу, сказав, що прагне "виступити посередником у звільненні ізраїльських заручників" і сподівається, що "гуманітарне перемир'я буде досягнуте найближчим часом".

Утім, за даними джерел Reuters, низка арабських країн виступила проти пропозиції деяких колег на чолі з Алжиром припинити повністю дипломатичні відносини з Ізраїлем.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Військова операція Ізраїлю в Секторі Гази почалася після того як 7 жовтня ХАМАС здійснив масштабну атаку на країну. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами, за оновленими даними, стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, який контролюється ХАМАСом, а також проводить там наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази вже загинули понад 11 тисяч осіб. Утім підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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