АР: Тривають переговори про гуманітарне перемир'я в Газі

Посередниками в угоді про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом виступають Катар, Єгипет та США. Пропонується звільнити десяток заручників в обмін на припинення вогню для надання гуманітарної допомоги.

Після місячної війни між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС тривають переговори про триденне гуманітарне припинення вогню в Газі в обмін на звільнення заручників. Про це у четвер, 9 листопада, повідомляє АР з посиланням на двох єгипетських чиновників, одного представника ООН та західного дипломата.

За даними джерел агенції, посередниками в цій угоді виступають Катар, Єгипет і Сполучені Штати. Один з єгипетських чиновників повідомив, що деталі угоди обговорювалися цього тижня в Каїрі з керівником ЦРУ США та ізраїльською делегацією. За словами співрозмовника АР, посередники завершують роботу над проєктом домовленостей. За словами джерела видання із США, адміністрація Байдена при цьому не висунула жодних конкретних часових рамок для паузи у військових операціях Ізраїлю, але запропонувала йому розглянути можливість прив'язати тривалість перемир'я до звільнення певної кількості заручників. У разі успіху таку формулу можна було б реалізовувати і надалі, зауважив співрозмовники АР.

Згідно із запропонованою угодою про перемир'я, ХАМАС зокрема має звільнити десяток цивільних заручників, переважно іноземців, і надати повний список полонених посередникам.

Читайте також: Вуличні бої у Газі: у чому небезпека для Ізраїлю?

Водночас триденне припинення вогню дозволило б доставити гуманітарну допомогу до всієї території Гази, включаючи північні райони, які є центром військової кампанії Ізраїлю. Уперше з початку бойових дій в Газу пропонують передати пальне для розподілу між лікарнями та пекарнями під наглядом ООН. Ізраїль заборонив постачання пального до Гази з початку ескалації у жовтні, стверджуючи, що ХАМАС може перенаправити його на військові цілі.

Нетаньяху: Перемир'я не буде без звільнення заручників

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вкотре заявив, що будь-яке тимчасове припинення вогню має супроводжуватися звільненням заручників.

"Я хочу відкинути всілякі хибні чутки, які ми чуємо з усіх боків, і знову прояснити одне: без звільнення наших заручників припинення вогню не буде", - заявив голова ізраїльського уряду увечері в середу, 8 листопада. У той же час залишилося незрозумілим, чи мав він на увазі звільнення всіх заручників чи лише частини з них.

Читайте також: Україна евакуювала із Сектора Гази першу групу українців

Нова ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Жертвами в Ізраїлі стали понад 1400 людей, близько 240 людей захопили в полон - ізраїльтян та людей з паспортами інших країн.

Ізраїль у відповідь на дії ХАМАСу завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, а також проводить наземну військову операцію. Через місяць після нападу ХАМАСу ізраїльська армія дійшла до центру міста Газа.

Читайте також: ООН оцінює гуманітарні потреби палестинців в понад мільярд доларів

За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 10,5 тисячі людней, зокрема багато тисяч дітей та жінок. Ці дані неможливо перевірити незалежно.

Як виглядають тунелі ХАМАСу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video