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Appleby

Appleby – юридична компанія, яка діє в усьому світі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Appleby". Компанія Appleby вважається одним з провідних реєстраторів офшорних компаній. Її штаб-квартира розташована в Дугласі на острові Мен. Компанія має свої представництва практично в усіх важливих податкових оазах. Фірма нараховує понад 460 працівників. 2017 року Appleby опинилась у центрі уваги, оскільки велика частина документів з архіву цієї компанії внаслідок витоку інформації опинилась у руках журналістів. Міжнародний консорціум журналістських розслідувань дослідив і оприлюднив ці документи, які містять інформацію про податкові оборудки та резонансні ділові контакти понад 120 високопосадових осіб, серед яких також низка глав держав та урядів, із 47 країн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

П'ять відмінностей між Райськими і Панамськими документами

П'ять відмінностей між "Райськими" і "Панамськими документами" 07.11.2017

Світ обговорює "Райські документи" - історії ухилення великих міжнародних компаній і відомих політиків від податків. Пояснюємо, чим відрізняється нова порція викриттів від попередніх.
Коментар: Нові офшорні викриття. Коли, нарешті, щось зміниться?

Коментар: Нові офшорні викриття. Коли, нарешті, щось зміниться? 06.11.2017

Спільнота журналістів знову викрила масштабні маніпуляції зі сплатою податків. Багатії, політики, зірки і компанії грають у брудну гру. Однак здебільшого законно. Змінити це можуть лише політики, зазначає Генрік Беме.
Райські документи: навіщо українському президенту офшори?

"Райські документи": навіщо українському президенту офшори? 06.11.2017

За даними нового журналістського розслідування, сліпий траст Петра Порошенка міг бути створеним не для продажу Roshen, а задля зменшення податків. В Україні та в офшорних зонах їхні розміри відрізняються у десятки разів.
Міністр юстиції ФРН закликав ЄС закрити податкові лазівки

Міністр юстиції ФРН закликав ЄС закрити податкові лазівки 06.11.2017

Міністр юстиції Німеччини закликав ухвалити єдині прозорі податкові правила в ЄС, а міністерство фінансів ФРН просить ЗМІ надати дані щодо "Райських документів".

Райські документи: нові податкові схеми для світової еліти

"Райські документи": нові податкові схеми для світової еліти 06.11.2017

У понад 13 мільйонах таємних документів - докази найбільших податкових схем світу. Серед причетних - посадовці з адміністрації Трампа та екс-канцлер Німеччини. Знайшлися у досьє й українці.
Райські документи - найвідоміші фігуранти (фотогалерея)

"Райські документи" - найвідоміші фігуранти (фотогалерея) 06.11.2017

Таємне джерело передало архів компанії Appleby з Бермудських островів виданню Süddeutsche Zeitung, яке поділилося ним із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Найвідоміші фігуранти - у фотодобірці DW.
Райські документи або Файли райських островів

"Райські документи" або "Файли райських островів" 06.11.2017

Таємне джерело передало архів компанії Appleby з Бермудських островів виданню Süddeutsche Zeitung, яке поділилося ним із Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. Найвідоміші фігуранти - у фотодобірці DW.
Райські документи: журналісти оприлюднили новий масив компромату

"Райські документи": журналісти оприлюднили новий масив компромату 05.11.2017

Журналісти-розслідувачі вивчили понад 13 мільйонів документів і оприлюднили новий масив компромату на впливових осіб. За масштабами його можна порівняти з "Панамськими документами".