Appleby – юридична компанія, яка діє в усьому світі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Appleby". Компанія Appleby вважається одним з провідних реєстраторів офшорних компаній. Її штаб-квартира розташована в Дугласі на острові Мен. Компанія має свої представництва практично в усіх важливих податкових оазах. Фірма нараховує понад 460 працівників. 2017 року Appleby опинилась у центрі уваги, оскільки велика частина документів з архіву цієї компанії внаслідок витоку інформації опинилась у руках журналістів. Міжнародний консорціум журналістських розслідувань дослідив і оприлюднив ці документи, які містять інформацію про податкові оборудки та резонансні ділові контакти понад 120 високопосадових осіб, серед яких також низка глав держав та урядів, із 47 країн. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.