 Apple сплатить 500 мільйонів доларів за уповільнення роботи старих iPhone | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Новини

Apple сплатить 500 мільйонів доларів за уповільнення роботи старих iPhone

Корпорація Apple погодилася сплатити до 500 мільйонів доларів задля врегулювання колективного позову користувачів iPhone. Компанію звинувачували в зумисному сповільненні старих моделей iPhone.

Штаб-квартира Apple в Каліфорнії

Штаб-квартира Apple в Каліфорнії

Американський технічний велетень корпорація Apple погодилася сплатити до 500 мільйонів доларів США з метою врегулювання колективного позову. Про це йдеться в оприлюднених у вівторок, 3 березня, судових документах, передає агенція новин AFP.

У колективному позові американські користувачі гаджетів iPhone звинувачували компанію в зумисному уповільненні роботи старих моделей iPhone. Мета такої тактики - змусити покупців купувати новіші версії смартфона преміум-класу.

Частково виплачені Apple кошти підуть на компенсацію кожному власнику ранніх моделей iPhone, а решта коштів - на покриття судових витрат, зазначається в документах.

Рішення ще має попередньо схвалити суд

Загальний обсяг виплат з боку техкорпорації становитиме мінімум 310 мільйонів, але не має перевищити 500 мільйонів доларів. Після згоди компанії сплатити цю суму, Apple вдалося уникнути багаторічної судової тяганини та пов'язаних з цим витрат.

Утім, рішення про виплату компенсації ще має попередньо схвалити в квітні цього року суд у штаті Каліфорнія (США).

В такому разі Apple виплатить власникам моделі iPhone 7 та низки більш ранніх моделей по 25 доларів. Але ця сума - не остаточна, адже розмір компенсації залежатиме від того, скільки саме клієнтів Apple зажадають грошового відшкодування.

Суперечливе програмне забезпечення

У грудні 2017 року корпорація Apple визнала, що її оновлене програмне забезпечення призводило до обмеження продуктивності старих моделей смартфонів. Водночас у компанії наголосили, що оновлення встановлювалося з метою уникнути несподіваного відключення акумуляторів смартфонів.

Натомість позивачі вбачали в такому підході звичайнісінький маркетинговий прийом з метою спонукати до покупки сучасніших та потужніших моделей iPhone.

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