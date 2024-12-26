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ПолітикаЯпонія

Японська авіакомпанія Japan Airlines зазнала кібератаки

Євгенія Наконечна
26 грудня 2024 р.

Одна з найбільших авіакомпаній Японії оголосила про затримку і скасування рейсів внаслідок кібератаки.

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Люди очікують на свої рейси в Осаці під час кібератаки, 26 грудня
Люди очікують на свої рейси в Осаці під час кібератаки, 26 грудняФото: Nobuki Ito/Kyodo News via AP/picture alliance

Друга за величиною авіакомпанія в Японії Japan Airlines (JAL) заявила у четвер, 26 грудня, що стала жертвою кібератаки. Це призвело до затримки понад 60 внутрішніх та міжнародних рейсів на чотири години та скасування двох внутрішніх рейсів.

"Ми можемо підтвердити, що зазнали кібератаки, працюємо над вирішенням ситуації," - заявила представниця JAL в коментарі AFP. "Ймовірно, це матиме вплив на виконання рейсів у майбутньому. Можливі затримки і скасування".

Деталі кібератаки

Кібератака розпочалася о 7:24 ранку за місцевим часом. JAL тимчасово відключила обладнання, що спричиняло збої в системі, і припинила продаж квитків на рейси, заплановані на четвер. Згідно з повідомленням японської державної телекомпанії NHK, понад 60 рейсів затримали в кількох японських аеропортах, але масових скасувань або значних перебоїв не було зафіксовано.

Японська інформаційна агенція Kyodo повідомила з посиланням на власні джерела, що авіакомпанія, можливо, стала жертвою DDoS-атаки, внаслідок якої мережі умисно перевантажують даними з різних джерел протягом короткого проміжку часу.

Інші кібератаки в Японії

Japan Airlines, друга за величиною авіакомпанія Японії після All Nippon Airways, не єдина компанія, що постраждала від кібератак останніми роками. У 2022 році уряд Японії повідомив, що кібератака змусила одного з постачальників Toyota призупинити роботу на внутрішніх заводах на один день. У червні цього року відеоплатформа Niconico призупинила свої послуги через кібератаку. Японське космічне агентство JAXA в 2023 році також зазнало кібератаки, хоча конфіденційна інформація не була розкрита. Минулого тижня через технічний збій свої рейси призупинила й американська авіакомпанія American Airlines.

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