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Надана урядом Японії допомога піде на відбудову й відновлення України
Надана урядом Японії допомога піде на відбудову й відновлення УкраїниФото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance
ЕкономікаЯпонія

Японія виділила два пакети допомоги на відбудову України

Валерій Сааков | Анастасія Шепелева
1 год. тому

Виділені Токіо засоби й техніка на загальну суму 470 мільйонів доларів підуть на відбудову й відновлення України. Допомога надається на грантовій безоплатній основі.

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Уряд Японії постановив виділити два пакети безоплатної допомоги для відновлення і відбудови України загальною сумою 470 мільйони доларів, повідомляє в четвер, 30 березня, пресслужба МЗС Японії.

Напередодні японський посол в Україні Мацуда Кунінорі та віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури - Олександр Кубраков підписали та обмінялися нотами щодо виділення Україні грантової допомоги "Програма екстреного відновлення: фаза 2" на суму 53,072 мільярда єн або 400 мільйонів доларів у перерахунку, йдеться в повідомленні.

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"У межах цієї співпраці уряд України, яка постраждала від агресії Росії, отримає обладнання, необхідне для розмінування та розбору завалів, що є необхідною умовою для відновлення і відбудови; відновлення засобів для існування, включно із забезпеченням базової інфраструктури; відновлення сільського господарства як ключової галузі економіки й зміцнення демократії та управління", - наголошується в повідомленні. У МЗС Японії висловили переконання, що "це сприятиме швидкому відновленню та реконструкції України".

Крім того, у Токіо повідомляють, що 28 березня уряд Японії також ухвалив рішення щодо надання грантової допомоги в розмірі 70 мільйонів доларів США для підтримки відновлення та відбудови в Україні через Програму розвитку ООН (ПРООН).

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"Цей проєкт підтримає відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, й тим самим сприятиме відновленню та збільшенню енергопостачання теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які забезпечують українське населення електроенергією, теплом і водою", - зазначили у японському дипвідомстві.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував зазначену допомогу в розмірі 470 мільйонів під час його історичного візиту до України. Ця допомога надається на безоплатній основі. "Японія й надалі підтримуватиме народ України, який зазнає труднощів, у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема членами "Великої сімки", - запевнили в МЗС Японії.

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