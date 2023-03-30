Японія виділила два пакети допомоги на відбудову України

Виділені Токіо засоби й техніка на загальну суму 470 мільйонів доларів підуть на відбудову й відновлення України. Допомога надається на грантовій безоплатній основі.

Уряд Японії постановив виділити два пакети безоплатної допомоги для відновлення і відбудови України загальною сумою 470 мільйони доларів, повідомляє в четвер, 30 березня, пресслужба МЗС Японії .

Напередодні японський посол в Україні Мацуда Кунінорі та віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури - Олександр Кубраков підписали та обмінялися нотами щодо виділення Україні грантової допомоги "Програма екстреного відновлення: фаза 2" на суму 53,072 мільярда єн або 400 мільйонів доларів у перерахунку, йдеться в повідомленні.

Читайте також: Японія надасть Україні фінансову допомогу на 5,5 мільярда доларів

"У межах цієї співпраці уряд України, яка постраждала від агресії Росії, отримає обладнання, необхідне для розмінування та розбору завалів, що є необхідною умовою для відновлення і відбудови; відновлення засобів для існування, включно із забезпеченням базової інфраструктури; відновлення сільського господарства як ключової галузі економіки й зміцнення демократії та управління", - наголошується в повідомленні. У МЗС Японії висловили переконання, що "це сприятиме швидкому відновленню та реконструкції України".

Крім того, у Токіо повідомляють, що 28 березня уряд Японії також ухвалив рішення щодо надання грантової допомоги в розмірі 70 мільйонів доларів США для підтримки відновлення та відбудови в Україні через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Читайте також: Японія обмежує експорт до Росії вакцин і ядерного обладнання

"Цей проєкт підтримає відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, й тим самим сприятиме відновленню та збільшенню енергопостачання теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які забезпечують українське населення електроенергією, теплом і водою", - зазначили у японському дипвідомстві.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував зазначену допомогу в розмірі 470 мільйонів під час його історичного візиту до України. Ця допомога надається на безоплатній основі. "Японія й надалі підтримуватиме народ України, який зазнає труднощів, у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема членами "Великої сімки", - запевнили в МЗС Японії.

Читайте також: Активи РФ для відновлення України - перший трансфер 2024 року?