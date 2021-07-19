Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося (фотогалерея)

Негода в Німеччині: наче у фільмі про катастрофи

Спершу все виглядало, наче невинна злива, але перетворилося на чи не найбільшу негоду в Німеччини за кілька десятиліть. Оглядач DW Крістоф Гассельбах живе в регіоні, що постраждав від катастрофи, і ділиться враженнями.