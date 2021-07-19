 Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося (фотогалерея) | Інформація та корисні поради туристам у Німеччині | DW | 19.07.2021

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Вікно в Німеччину

Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося (фотогалерея)

Лише після того, як вода відступила, став зрозумілим масштаб трагедії. "Німецька мова майже не має слів, аби змалювати це спустошення", - сказала Анґела Меркель, відвідавши після повені долину річки Ар на заході ФРН.

  • Селище Маріенталь у долині річки Ар фактично повністю зруйноване

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    У селищі Маріенталь

  • Зруйноване потоком селище Щульд в долині річки Ар

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Селище Шульд

  • Міст через Ар, селище Вальпорцгайм

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Міст через Ар, селище Вальпорцгайм

  • Цвинтар селища Дернау

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Цвинтар селища Дернау

  • Курортне місто Бад-Ноєнар-Арвайлер після того, як через нього пронісся смертоносний потік

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Курортне місто Бад-Ноєнар-Арвайлер

  • Так тепер виглядає курортний готель у Бад-Ноєнарі

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Санаторій у Бад-Ноєнарі

  • Офісна будівля в Бад-Ноєнарі

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Офісна будівля в Бад-Ноєнарі

  • Поблизу містечка Гаймерсгайм

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Поблизу містечка Гаймерсгайм

  • Залізниця в долині річки Ар

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Залізниця в долині річки Ар

  • Місто Зінціґ в гирлі річки Ар при впадінні в Рейн

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Місто Зінціґ в гирлі річки Ар при впадінні в Рейн

  • Долина річки Ар до смертоносної повені 2021 року

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Долина річки Ар до смертоносної повені 2021 року


  • Селище Маріенталь у долині річки Ар фактично повністю зруйноване

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    У селищі Маріенталь

  • Зруйноване потоком селище Щульд в долині річки Ар

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Селище Шульд

  • Міст через Ар, селище Вальпорцгайм

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Міст через Ар, селище Вальпорцгайм

  • Цвинтар селища Дернау

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Цвинтар селища Дернау

  • Курортне місто Бад-Ноєнар-Арвайлер після того, як через нього пронісся смертоносний потік

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Курортне місто Бад-Ноєнар-Арвайлер

  • Так тепер виглядає курортний готель у Бад-Ноєнарі

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Санаторій у Бад-Ноєнарі

  • Офісна будівля в Бад-Ноєнарі

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Офісна будівля в Бад-Ноєнарі

  • Поблизу містечка Гаймерсгайм

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Поблизу містечка Гаймерсгайм

  • Залізниця в долині річки Ар

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Залізниця в долині річки Ар

  • Місто Зінціґ в гирлі річки Ар при впадінні в Рейн

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Місто Зінціґ в гирлі річки Ар при впадінні в Рейн

  • Долина річки Ар до смертоносної повені 2021 року

    Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

    Долина річки Ар до смертоносної повені 2021 року


   

DW.COM

Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося

Лише після того, як вода відступила, став зрозумілим масштаб трагедії. "Німецька мова майже не має слів, аби змалювати це спустошення", - сказала Анґела Меркель, відвідавши після повені долину річки Ар на заході ФРН.  

Аудіо й відео до теми

Повені у Німеччині: історії очевидців (17.07.2021)  

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