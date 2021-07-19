Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося (фотогалерея)
Лише після того, як вода відступила, став зрозумілим масштаб трагедії. "Німецька мова майже не має слів, аби змалювати це спустошення", - сказала Анґела Меркель, відвідавши після повені долину річки Ар на заході ФРН.
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
У селищі Маріенталь
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Селище Шульд
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Міст через Ар, селище Вальпорцгайм
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Цвинтар селища Дернау
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Курортне місто Бад-Ноєнар-Арвайлер
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Санаторій у Бад-Ноєнарі
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Офісна будівля в Бад-Ноєнарі
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Поблизу містечка Гаймерсгайм
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Залізниця в долині річки Ар
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Місто Зінціґ в гирлі річки Ар при впадінні в Рейн
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Долина річки Ар до смертоносної повені 2021 року
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
У селищі Маріенталь
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Селище Шульд
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Міст через Ар, селище Вальпорцгайм
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Цвинтар селища Дернау
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Курортне місто Бад-Ноєнар-Арвайлер
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Санаторій у Бад-Ноєнарі
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Офісна будівля в Бад-Ноєнарі
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Поблизу містечка Гаймерсгайм
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Залізниця в долині річки Ар
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося
Місто Зінціґ в гирлі річки Ар при впадінні в Рейн
Апокаліптична повінь у Німеччині: вода зійшла - що лишилося