Апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту до 21 травня обвинувачуваному в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Відповідну постанову суд ухвалив у середу, 31 березня, не задовольнивши апеляцію захисту на рішення Шевченківського районного суду, пише агенція "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційну скаргу захисника (...) залишити без задоволення. Рішення Шевченківського районного суду від 23 березня, яким обвинувачуваному продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21 травня 2021 року включно, залишити без змін", - йдеться в резолютивній частині постанови апеляційного суду.

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув незабаром після вибуху. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року. 25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи з обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета здійснюватиме суд присяжних.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка тримають під вартою. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає.

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