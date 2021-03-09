 Апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Апеляційний суд залишив Андрія Антоненка під вартою

Андрію Антоненку продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21 травня.

Андрій Антоненко в суді (архівне фото)

Андрій Антоненко в суді (архівне фото)

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді арешту до 21 травня обвинувачуваному в убивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Відповідну постанову суд ухвалив у середу, 31 березня, не задовольнивши апеляцію захисту на рішення Шевченківського районного суду, пише агенція "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційну скаргу захисника (...) залишити без задоволення. Рішення Шевченківського районного суду від 23 березня, яким обвинувачуваному продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21 травня 2021 року включно, залишити без змін", - йдеться в резолютивній частині постанови апеляційного суду.

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув незабаром після вибуху. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня 2020 року. 25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи з обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета здійснюватиме суд присяжних.

Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка тримають під вартою. Жоден з обвинувачених своєї провини в причетності до вбивства Шеремета не визнає.

Читайте також: За що вбили Павла Шеремета? Основні версії

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув унаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


Дивитись відео 03:18

За що вбили Шеремета: колишній силовик оприлюднює свідчення інформатора (07.01.2020)

Також за темою

Ukraine Prozess gegen Musiker Andriy Antonenko

Андрій Антоненко залишається під вартою, суд перенесено 09.03.2021

Розгляд справи Андрія Антоненка, якого підозрюють у причетності до вбивства Павла Шеремета, перенесено. Він залишається під вартою.

Ukraine Kiew Gerichtsverhandlung Mordfall des Journalisten Pawel Scheremet

Справа Шеремета: Апеляційний суд залишив Антоненка під вартою 29.01.2021

Судді Київського апеляційного суду відхилили апеляцію захисту й залишили Андрія Антоненка під вартою до 7 лютого.

Weißrussland | Igor Makar

Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну 05.01.2021

Екс-співробітник білоруського спецназу, котрий поширив інформацію про можливих замовників убивства Павла Шеремета, готовий прилетіти до Києва і надати свідчення.

Реклама

Докладно

Розлив вакцин на заводі IDT Biologika у Дессау

Як у Дессау в Німеччині виробляють вакцини від коронавірусу

ФРН може стати лідером виробництва вакцин від COVID-19 у ЄС. У Дессау вироблятимуть AstraZeneca і Johnson & Johnson.  

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Через карантинні обмеження українці рідше стали їздити за кордон. Чи підштовхнуло це розвиток внутрішнього туризму?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  