AP: Республіканець-прихильник Гарріс переміг у Вермонті

Згідно з прогнозом агенції AP, крісло губернатора у штаті Вермонт залишає за собою республіканець Філ Скотт. Під час голосування він відкрито підтримує кандидатів в президенти від Демократичної партії.

В американському штаті Вермонт, де традиційно підтримують Демократичну партію, переконливу перемогу на виборах губернатора здобув поміркований республіканець Філ Скотт, який цьогоріч і раніше голосував за демократів на виборах президента. Про це пише агенція AP після підрахунку 90% голосів в штаті. Скотта вже вп'яте переобирають на цю посаду.

Губернатор штату Вермонт у середу, 6 листопада, розповів журналістам, що віддав свій голос за демократку Камалу Гарріс, а не за Дональда Трампа, кандидата від Республіканської партії США. У 2020 році Скотт проголосував за Джо Байдена.

Політик заявив, що це було "нелегко - бути чинним губернатором-республіканцем і голосувати проти кандидата від своєї партії". Проте, за словами Скотта, він "дійшов висновку, що країна - більш важлива за партію".

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