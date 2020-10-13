 Антивакцинатори і ковід: як у Європі спонукають вакцинуватися від коронавірусу (24.11.2021) | Усі сюжети | DW | 24.11.2021

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Антивакцинатори і ковід: як у Європі спонукають вакцинуватися від коронавірусу (24.11.2021)

Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. Насправді у багатьох європейських країнах правила ще суворіші. Які саме - дивіться у добірці DW.

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