Антивакцинатори і ковід: як у Європі спонукають вакцинуватися від коронавірусу (24.11.2021)

Пандемія COVID-19: перші кроки Європи до нормального життя

Цього прагнуть багато людей: нарешті знову вийти з будинку, зустрітися з друзями, прогулятися. Після багатомісячних локдаунів у багатьох країнах Євросоюзу це знову можливо, хоч і з умовами.