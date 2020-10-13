Антивакцинатори і ковід: як у Європі спонукають вакцинуватися від коронавірусу (24.11.2021)

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Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. Насправді у багатьох європейських країнах правила ще суворіші. Які саме - дивіться у добірці DW.
Цього прагнуть багато людей: нарешті знову вийти з будинку, зустрітися з друзями, прогулятися. Після багатомісячних локдаунів у багатьох країнах Євросоюзу це знову можливо, хоч і з умовами.
Вакцина, розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, поки що єдина, що її використовують в Україні. Але суперечки щодо її безпечності не вщухають.
У Євросоюзі обговорюють ідею обов'язкової вакцинації та запровадження електронних сертифікатів про щеплення для ослаблення карантинного режиму. Де і які правила вже діють?
Через спалах коронавірусу в Європі знову запроваджують суворі обмеження - від нічного локдауну до обов’язкового носіння масок на вулиці. Які нові-старі обмеження знову запроваджують у ЄС?
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