"Антитіла" вибачились за відмову бійцю у "Фортеці Бахмут"

Гурт "Антитіла" втрапив у скандал через різку відмову військовому, який втратив зір у боях під Бахмутом, використати їхню піню. Музиканти визнали помилку та перепросили.

Популярний український музичний гурт "Антитіла", учасники якого доєдналися до війська з початком повномасштабної війни Росії проти України, потрапив у скандал через різку відмову співзасновника бенду Сергія Вусика на прохання військового, який втратив зір під Бахмутом, використати їхню пісню "Фортеця Бахмут" у фільмі про себе та позначити цей ролик на їхніх сторінках у соціальних мережах.

Відео з перепискою військовий Віталій Верес оприлюднив у себе в Instagram. На скріншотах видно, що на його прохання Вусик відповів: "З якої радості ми маємо це робити і давати вам дозвіл виставляти наші пісні?".

Така реакція обурила військового. "Чи справді є сенс у вашій пісні? І чи ви справді підтримуєте військових чи це лише порожні балачки?" - запитує він у відеозверненні.

Після розголосу ситуації у соцмережах Вусик записав публічне звернення, у якому визнав свою помилку та вибачився перед військовим.

"Я жодним чином не хотів образити або принизити військового. Так, я не розібрався і не заглибився в те, з ким розмовляю, і через важкі графіки та нашестя в коментарях під відео або в особистих повідомленнях купи ботів та інших різних особистостей відповів досить різко", - сказав музикант.

За його словами, з першого дня оприлюднення пісня "Фортеця Бахмут" є у вільному доступі для використання без будь-яких заборон, тож прохання військового його здивувало.

"Я вибачаюсь за свою реакцію. Військового, який ще й отримав поранення на війні, я не міг би і подумати ображати умисно. Бо сам є співавтором пісні, що написана з власного пережитого на війні, на якій я був з першого дня добровольцем, поруч з такими самими військовими, втрачаючи друзів", - сказав співзасновник "Антитіл".