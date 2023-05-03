Обшуки в НімеччиніФото: Alex Talash/dpa/picture alliance
ЗлочинністьІталія
Антимафіозний рейд: у шести країнах ЄС 150 затриманих
Ольга Лебедєва | Віолетта Чайковська
47 хв. тому
У кількох країнах Європи провели обшуки в справі мафіозного угруповання "Ндрангета" з італійської провінції Калабрія. В Італії затримали 108 осіб, у Німеччині - 30, в інших державах ЄС - ще 12.
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Поліція Німеччини та низки інших європейських країн за участю Європейського поліцейського управління (Європол) та агентства зі співпраці з судовими органами країн Європейського Союзу (Євроюст) провела в середу, 3 травня, масштабну операцію проти італійського мафіозного угруповання "Ндрангета".
В обшуках брали участь правоохоронні органи ФРН, Італії, Бельгії, Франції, Португалії та Іспанії.
В Італії затримали 108 підозрюваних. Їх звинувачують у відмиванні коштів, ухиленні від сплати податків, шахрайстві, контрабанді наркотиків і торгівлі зброєю, повідомляє агентство Reuters.
У Німеччині операція проходила в п'яти федеральних землях - Баварії, Північному Рейні - Вестфалії, Рейнланд-Пфальці, Саарі та Тюрінгії. У ній брали участь понад тисяча осіб. Після обшуків у житлових і службових приміщеннях затримали 30 осіб.
У Бельгії - шість затриманих, у Франції - три, в Португалії, Румунії та Іспанії - по одному.
Заснована в 1897 році "Ндрангета", яка базується в італійській провінції Калабрія, є одним із наймогутніших мафіозних угруповань у світі та вже тривалий час здійснює діяльність, у тому числі, на території Німеччини.
Злочинна організація, у лавах якої перебувають близько 10 тисяч осіб, має домінуюче становище в міжнародній торгівлі наркотиками. Вона, зокрема, контролює більшість кокаїну, що надходить до Європи.
Крім того, вона займається торгівлею зброєю та відмиванням грошей, а також діє в будівельному секторі та інших галузях, використовуючи підставні компанії та підставних осіб для реінвестування нелегальних прибутків у легальну економіку, пише агенція AFP.