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Фото: Turkish Presidency via AP/picture alliance
ПолітикаТуреччина

Анкара звинувачує Грецію у використанні ППО проти її літаків

Анастасія Шепелева
7 хв. тому

В Анкарі стверджують, що Афіни навели ППО на турецькі літаки під час "розвідувальної місії", що є "ворожими діями". Греція спростовує. Обидві країни - члени НАТО.

https://www.dw.com/uk/ankara-zvinuvacue-greciu-u-vikoristanni-ppo-proti-ii-litakiv/a-62956554

Туреччина заявила, що Греція, яка також є членом НАТО, використала систему протиповітряної оборони С-300 проти турецьких літаків під час розвідувальної місії, повідомляє в неділю, 28 серпня, агенція AFP із посиланням на джерела в турецькому міністерстві оборони.

За їх словами, інцидент стався 23 серпня, коли грецьку ракетну систему С-300, розміщену на острові Крит, навели на турецькі літаки F-16, які здійснювали розвідувальну місію.

У міноборони Туреччини назвали такі дії Греції "несумісними з духом Альянсу (НАТО)" і "ворожими" за правилами НАТО.

У відомстві повідомили, що попри перешкоджання з боку Греції турецькі літаки виконали свої заплановані місії та "благополучно повернулися на базу".

Водночас в міністерстві оборони Греції відкидають звинувачення Анкари. Як повідомило державне телебачення Ert, грецька зенітно-ракетна система С-300 "ніколи не перешкоджала турецьким літакам F-16".

Напруженість турецько-грецьких відносин

Відносини Туреччини та Греції, які є членами НАТО, регулярно загострюються через суперечливі претензії на острови у східному Середземномор'ї, морські кордони і пов'язані з цим права на видобуток нафти і газу.

У 1996 році обидві країни були за крок від війни через невеличкий безлюдний острівець Імія. Конфлікт через територіальні претензії загострився у 2020 році через георозвідку Туреччини газу в спірних районах Середземномор'я. Наразі він розпалюється з новою силою, адже Анкара ставить під сумнів суверенітет Греції над низкою островів у східній частині Егейського моря - Родосом, Лесбосом, Самосом та Косом.

На думку Туреччини, Греція, зберігаючи там військову присутність, порушує міжнародні договори, які передбачали, що острови мають бути демілітаризовані.

Натомість Афіни виправдовують розташування військ на островах загрозою численних десантних суден на турецькому західному узбережжі та правом кожної держави на самооборону.

Читайте також: Брязкання зброєю у Середземномор'ї: спір Туреччини і Греції за острови загострився

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