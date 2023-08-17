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Анкара застерегла Москву через інцидент з суховантажем

Валерій Сааков | Олександр Куницький
1 год. тому

Туреччина застерегла РФ від дій в Чорному морі, які призведуть до ескалації напруженості. Це стало реакцією на зупинку росіянами суховантажу "Сукра Окан", що прямував до українського порту Ізмаїл.

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Кораблі Чорноморського флоту РФ у Чорному морі (ілюстративне фото)
Кораблі Чорноморського флоту РФ у Чорному морі (ілюстративне фото)Фото: DePo/YAY Images/IMAGO

Турецька влада попередила російських колег після інциденту з вантажним судном у Чорному морі, який стався раніше цього тижня в міжнародних водах, повідомила в четвер, 17 серпня, пресслужба президента Туреччини.

"Після інциденту з кораблем колеги з Росії попереджені відповідним чином, щоб уникнути подібних спроб, які призведуть до ескалації напруженості в Чорному морі", - йдеться в повідомленні, яке цитує інформагенція Reuters.

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Нагадаємо, 13 серпня російський патрульний корабель "Василь Биков" примусово зупинив суховантаж "Сукра Окан", який прямував до порту Ізмаїл під прапором Палау. Як заявили у міноборони РФ, корабель нібито проігнорував вимогу до зупинки та огляду, тож був "відкритий попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї". Згодом для огляду суховантажу був піднятий гелікоптер "Ка-29" з військовими. Після огляду корабель продовжив свій шлях до Ізмаїлу, повідомило російське міноборони.

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Такі дії військових РФ виклики різку критику з боку Офісу президента України, де скоєне росіянами назвали "безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав".

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